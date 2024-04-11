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"Sosyopat mısınız?" testi: Teşhis koyulmuş kişi anlatıyor: "Eğer böyle hissediyorsanız..."
Giriş Tarihi: 11.04.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
14:51
"Sosyopat mısınız?" testi: Teşhis koyulmuş kişi anlatıyor: "Eğer böyle hissediyorsanız..."
Sosyopat teşhisi alan bir kişi, hayatına dair bir fikir olması açısından bu noktaya nasıl geldiğini, bir şeylerin ters gittiğini nasıl fark ettiğini anlattı. "Sosyopatlığın" gerçekte ne olduğunu anlatan kişi, bildiklerimizin büyük oranda yanlış olduğunu gösterdi. İşte o detaylar…