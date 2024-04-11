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Haberler Keşfet "Sosyopat mısınız?" testi: Teşhis koyulmuş kişi anlatıyor: "Eğer böyle hissediyorsanız..."
Giriş Tarihi: 11.04.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 14:51

"Sosyopat mısınız?" testi: Teşhis koyulmuş kişi anlatıyor: "Eğer böyle hissediyorsanız..."

Sosyopat teşhisi alan bir kişi, hayatına dair bir fikir olması açısından bu noktaya nasıl geldiğini, bir şeylerin ters gittiğini nasıl fark ettiğini anlattı. "Sosyopatlığın" gerçekte ne olduğunu anlatan kişi, bildiklerimizin büyük oranda yanlış olduğunu gösterdi. İşte o detaylar…

Sosyopat mısınız? testi: Teşhis koyulmuş kişi anlatıyor: Eğer böyle hissediyorsanız...

'Sosyopat' etiketi sıklıkla ortalıkta dolaşıyor ve insanları eleştirmek için kötüye kullanılabiliyor, bu nedenle de pek çok yanlış anlaşılmayı da beraberinde getiriyor.

Sosyopat mısınız? testi: Teşhis koyulmuş kişi anlatıyor: Eğer böyle hissediyorsanız...

Sosyopat, antisosyal kişilik bozukluğu olan kişidir ve NHS, sosyopat olan kişilerin 'tipik olarak manipülatif, aldatıcı ve pervasız olacağını ve diğer insanların duygularını umursamayacağını' söylüyor.

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Sosyopat mısınız? testi: Teşhis koyulmuş kişi anlatıyor: Eğer böyle hissediyorsanız...

Bir YouTube videosu için bir genç, I'm a Sociopath adlı bir programda yer aldı ve sosyopat olmaya dair birçok şeye açıklık getirdi.

Sosyopat mısınız? testi: Teşhis koyulmuş kişi anlatıyor: Eğer böyle hissediyorsanız...

Greg'e '21, 22 yaşlarında' teşhis konuldu ve şimdi 33 yaşında, sosyopat tanımının 'kendisine veya diğer insanlara saygısı olmayan' kişi olarak tanımladığını söylüyor.

Sosyopat mısınız? testi: Teşhis koyulmuş kişi anlatıyor: Eğer böyle hissediyorsanız...

"Çok düşüncesiz, çok sorumsuz, pervasız" olarak tanımladığı karakterine şu cümleler açıklık getirdi; "Aslında bir çocuk gibi"

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