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Haberler Keşfet Sözleşmeli personele kadro son dakika: Kapsam genişledi! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 17.01.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 15:19

Sözleşmeli personele kadro son dakika: Kapsam genişledi! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri bu kez yasalaşma süreci için takip ediliyor. Yeni yılla birlikte çözülen ilk konular arasında yer alan 2023 sözleşmeli personele kadro çalışmaları son olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. TBMM'de Genel Kurul'a giden düzenlemenin yürürlüğe girmesi ardından 30 günlük başvuru süreci başlayacak. Kamuda çalışan 458 bin 615 personel sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazetede yayımlandı mı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, sözleşmeliye kadro taslağı maddeleri neler, kimleri kapsıyor? İşte, son durum…

Sözleşmeli personele kadro son dakika: Kapsam genişledi! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro taslağı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinden geçti. Çalışmanın kanunlaşma sürecinde kapsam da genişledi. Belediye çalışanları başta olmak üzere birçok memurluk sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler sorularına yanıt aramaya başladı. Eş durumu, tayin, unvan değişikliği gibi haklar elde edecek çalışanlar başvuru sürecini bekliyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, sözleşmeli personele kadro son dakika haberleri…

Sözleşmeli personele kadro son dakika: Kapsam genişledi! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDAN GEÇTİ!

28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda çalışmaya başlayan 458 bin 615 sözleşmeli memur kadroya geçiyor. Çalışmanın taslağı Meclis gündemine gelmişti.

Alt komisyonları geçen kanun teklifi son olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da kabul edildi. TBMM Genel Kurul'a giden sözleşmeliye kadro düzenlemesinin Resmi Gazetede yayımlanması ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Sözleşmeli personele kadro son dakika: Kapsam genişledi! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO KAPSAMI GENİŞLEDİ!

Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde kapsam ilk olarak Bakan Bilgin tarafından aktarılmıştı. Memur-SEN ile yapılan görüşmelerin ışığında yürürlük tarihine kadar meslek gruplarında çeşitli değerlendirmeler yapıldı ve kapsam genişledi.

Sözleşmeli personele kadro son dakika: Kapsam genişledi! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro taslak metnine göre:

- Sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getirilecek

- Açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar, müracaat etmeleri halinde Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak

Sözleşmeli personele kadro son dakika: Kapsam genişledi! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?

- Mahalli idarelerde sözleşmeli personelin işe alınması, memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi olacak ve KPSS ile alım yapılacak

- Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanlardan gerekli koşulları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanabilecek.

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