Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri bu kez yasalaşma süreci için takip ediliyor. Yeni yılla birlikte çözülen ilk konular arasında yer alan 2023 sözleşmeli personele kadro çalışmaları son olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. TBMM'de Genel Kurul'a giden düzenlemenin yürürlüğe girmesi ardından 30 günlük başvuru süreci başlayacak. Kamuda çalışan 458 bin 615 personel sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazetede yayımlandı mı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, sözleşmeliye kadro taslağı maddeleri neler, kimleri kapsıyor? İşte, son durum…