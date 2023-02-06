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Haberler Keşfet Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 00:27 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 00:27

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında yapılan dokunulmazlık oyununda Dominik Cumhuriyeti'ne kurulan zorlu parkurda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Öte yandan yarışmayı takip edenler detayları merak ederek Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isim.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi oynandı. Zorlu oyunda dokunulmazlığı kazanan takımı ve ada konseyinde eleme adayı seçilerek yokluk adasına gönderilen isimleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacılar şöyle;

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor Türkiye ilk bölümünde kırmızı ve mavi takımlar arasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Çamur havuzunda oynanan zorlu oyunda dokunulmazlık zırhı için yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele verildi.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Murat Ceylan'ın hakemliğinde oynanan oyunda ünlüler ve gönüllüler yarışmasında kadınlar ve erkekler ayrı ayrı oyunlar oynadı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023 dokunulmazlık oyunu kadınlar ve erkeklerin mücadelesinin ardından belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan ÜNLÜLER takımı oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Kritik dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler çikolatalı krema ve ekmek ödülünün sahibi oldu.

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