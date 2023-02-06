Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi oynandı. Zorlu oyunda dokunulmazlığı kazanan takımı ve ada konseyinde eleme adayı seçilerek yokluk adasına gönderilen isimleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacılar şöyle;