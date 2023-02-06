Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında yapılan dokunulmazlık oyununda Dominik Cumhuriyeti'ne kurulan zorlu parkurda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Öte yandan yarışmayı takip edenler detayları merak ederek Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isim.