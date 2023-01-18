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Haberler Keşfet SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 ekranlarında 17 Ocak SMS oyu sıralaması ile Survivor adaya kim veda etti?
Giriş Tarihi: 18.01.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 01:28

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 ekranlarında 17 Ocak SMS oyu sıralaması ile Survivor adaya kim veda etti?

Survivor 2023 son bölümde sezonun ilk eleme gecesi 17 Ocak 2023 Salı günü ekranlara geldi. Ünlüler ve gönüllüler yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar oynanan dokunulmazlık oyunları ve ada konseyleri sonrası eleme potasına giden Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat arasından birisi SMS oyu sıralamasına göre bugün Survivor'a veda eden isim oldu. Bu hafta adaya veda eden yarışmacıyı merak edenler son dakika Survivor kim elendi, kim gitti? sorusuna yanıt arıyor. TV8 ile Survivor 2023 kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları.

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 ekranlarında 17 Ocak SMS oyu sıralaması ile Survivor adaya kim veda etti?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde kritik eleme konseyinde eleme adayları Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat arasından birisi Survivor'a veda eden isim oldu. 17 Ocak 2023 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde aday veda eden isim ve detayları merak edenler son dakika Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile Survivor kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 ekranlarında 17 Ocak SMS oyu sıralaması ile Survivor adaya kim veda etti?

Survivor 2023 ünlüler-gönüllüler yarışması 17 Ocak 2023 Salı günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlandı. Kritik eleme konseyi öncesinde mavi ve kırmızı takımlar zorlu çamur parkurunda ödül oyunu mücadelesi verdi.

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SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 ekranlarında 17 Ocak SMS oyu sıralaması ile Survivor adaya kim veda etti?

Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kadın ve erkek yarışmacıların kendi aralarında oynayarak takımlarına puan kazandırdığı ödül oyunu mücadelesi ekranlara geldi.

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 ekranlarında 17 Ocak SMS oyu sıralaması ile Survivor adaya kim veda etti?

Dominik Cumhuriyeti'ne kurulan zorlu parkurda yarışmacıların hem fiziki hem de psikolojik olarak sınırlarının zorlandığı oyun sonunda hedeflenen sayıya en önce erişen takım ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 ekranlarında 17 Ocak SMS oyu sıralaması ile Survivor adaya kim veda etti?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023 son bölümde oynanan zorlu ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

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