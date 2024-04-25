Tırnak şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte tırnak şekillerine göre karakter analizi testi

Bu nedenle ellerinize iyice bakın ve görselde yer alan şekillerden tırnağınıza en yakın olanı seçin. Tırnak şeklinizi belirledikten sonra gizli kişilik özelliklerinizi, güçlü ve zayıf yönlerinizi, hatta nasıl bir lider olabileceğinizi keşfedeceksiniz.

Peki siz tırnak şeklinize göre nasıl bir kişiliğe sahipsiniz? Tırnaklarınızın şekli sizin hakkınızda ne söylüyor? Gelin inceleyelim…