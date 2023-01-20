TOKİ Antalya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bugün de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini almış durumda. 20 Ocak Cuma bugün yapılacak çekiliş ile beraber Alanya, Manavgat ve Serik sonuçları ilan edilecek. Hak sahipleri ise TOKİ Antalya kura çekilişi sonuçları ekranı ile konut sahibi olup olmadıklarını öğrenebiliyor. 18 Ocak'ta Merkez'de başlayan kuralar 22 Ocak'ta sona erecek. Peki, Antalya TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 20 Ocak 2023 TOKİ Antalya kura çekimi canlı yayın izle ekranı…