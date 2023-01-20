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Haberler Keşfet TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama 2023: Alanya, Manavgat, Serik TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 07:55

TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama 2023: Alanya, Manavgat, Serik TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor!

TOKİ Antalya kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları devam ediyor. 2023 Ocak ayı için güncellenen sosyal konut kura takvimine göre Antalya kuraları 18-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 Ocak Cuma bugün 1200 konut için Alanya, Manavgat ve Serik kuraları çekilecek. Başvuru sahipleri ilçe ilçe TOKİ Antalya kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine erişmek için sorgulamalarına başladı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından toplam 7 bin 150 konut hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Antalya TOKİ kura sonuçları sorgulama…

TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama 2023: Alanya, Manavgat, Serik TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor!

TOKİ Antalya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bugün de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini almış durumda. 20 Ocak Cuma bugün yapılacak çekiliş ile beraber Alanya, Manavgat ve Serik sonuçları ilan edilecek. Hak sahipleri ise TOKİ Antalya kura çekilişi sonuçları ekranı ile konut sahibi olup olmadıklarını öğrenebiliyor. 18 Ocak'ta Merkez'de başlayan kuralar 22 Ocak'ta sona erecek. Peki, Antalya TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 20 Ocak 2023 TOKİ Antalya kura çekimi canlı yayın izle ekranı…

TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama 2023: Alanya, Manavgat, Serik TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor!

TOKİ 6. ETAP KURALARI DEVAM EDİYOR!

20 - 28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Kocaeli, Antalya, Yalova, Isparta, Bursa, Burdur, Denizli sonuçları açıklanacak.

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TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama 2023: Alanya, Manavgat, Serik TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor!

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya TOKİ kura çekimi 18 Ocak Çarşamba günü başladı ve 22 Ocak 2023 Pazar günü sona erecek.

Konutlar, Merkez, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde saat 10.00'da başlayan çekiliş ile hak sahiplerini buluyor.

TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama 2023: Alanya, Manavgat, Serik TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor!

İŞTE İLÇE İLÇE TARİHLER

18 OCAK: Merkez

19 OCAK: Merkez

20 OCAK: , Alanya, Manavgat, Serik

21 OCAK: Gazipaşa, Kaş, Kemer

22 OCAK: Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli

TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama 2023: Alanya, Manavgat, Serik TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor!

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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