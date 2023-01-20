TOKİ Antalya kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları devam ediyor. 2023 Ocak ayı için güncellenen sosyal konut kura takvimine göre Antalya kuraları 18-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 Ocak Cuma bugün 1200 konut için Alanya, Manavgat ve Serik kuraları çekilecek. Başvuru sahipleri ilçe ilçe TOKİ Antalya kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine erişmek için sorgulamalarına başladı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından toplam 7 bin 150 konut hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Antalya TOKİ kura sonuçları sorgulama…