TOKİ kura takvimi Ocak 2023: 6. etap başladı! TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

İlk Evim İlk İş Yerim 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. 20-28 Ocak 2023 tarihleri için güncellenen TOKİ kura çekimi takvimi ile 6. Etap başladı. Bu noktada metropol şehirler İstanbul ve İzmir kura tarihi araştırmaları hız kazandı. Kuraları tamamlanan illerin 2+1 3+1 isim listesi bilgileri canlı yayın ardından TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden erişime açılıyor. Peki, hangi ilde TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2023 Ocak TOKİ kura çekimi takvimi ile kura sonuçları sorgulama ekranı…