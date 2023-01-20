TOKİ kura takvimi Ocak 2023: 6. etap başladı! TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ kura çekimi takvimi tarihleri güncellendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan 6. Etap takvimi ile 20-28 Ocak 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller belli oldu. Bu gelişme sonrası İstanbul ve İzmir başta olmak üzere kalan iller için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak edilmeye başlandı. Bakan Kurum'un açıklamasına göre, 250 bin konut için kura çekilişi 2023 Mart ayında tamamlanacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2023 Ocak TOKİ kura tarihleri ile kura sonuçları sorgulama ekranı…