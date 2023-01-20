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Haberler Keşfet TOKİ kura takvimi Ocak 2023: 6. etap başladı! TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 07:15

TOKİ kura takvimi Ocak 2023: 6. etap başladı! TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

İlk Evim İlk İş Yerim 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. 20-28 Ocak 2023 tarihleri için güncellenen TOKİ kura çekimi takvimi ile 6. Etap başladı. Bu noktada metropol şehirler İstanbul ve İzmir kura tarihi araştırmaları hız kazandı. Kuraları tamamlanan illerin 2+1 3+1 isim listesi bilgileri canlı yayın ardından TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden erişime açılıyor. Peki, hangi ilde TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2023 Ocak TOKİ kura çekimi takvimi ile kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ kura takvimi Ocak 2023: 6. etap başladı! TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ kura çekimi takvimi tarihleri güncellendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan 6. Etap takvimi ile 20-28 Ocak 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller belli oldu. Bu gelişme sonrası İstanbul ve İzmir başta olmak üzere kalan iller için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak edilmeye başlandı. Bakan Kurum'un açıklamasına göre, 250 bin konut için kura çekilişi 2023 Mart ayında tamamlanacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2023 Ocak TOKİ kura tarihleri ile kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ kura takvimi Ocak 2023: 6. etap başladı! TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ kuraları geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başladı. 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buluyor.

Haftalık olarak güncellenen takvim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aktarılıyor.

Yeni TOKİ kura takvimi paylaşıldı; 20-28 Ocak 2023 tarihleri arasında çekilecek kuralar belli oldu!

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TOKİ kura takvimi Ocak 2023: 6. etap başladı! TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

20 - 28 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

20 - 28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Antalya ve Kocaeli'nde devam ederken Yalova, Isparta, Bursa, Burdur ve Denizli sonuçları açıklanacak.

İşte, güncel takvim:

TOKİ kura takvimi Ocak 2023: 6. etap başladı! TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

20 - 28 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

TOKİ kura takvimi Ocak 2023: 6. etap başladı! TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

23-24 Ocak 2023: Isparta

23-28 Ocak 2023: Bursa

25 Ocak 2023: Burdur

26-27 Ocak 2023: Denizli

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