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Haberler Keşfet TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2023: TOKİ Yalova kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 06:34

TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2023: TOKİ Yalova kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Yalova kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. 2023 Ocak ayı için güncellenen sosyal konut kura takvimine göre Yalova kuraları 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Bugün 800 konut için Altınova ve Merkez kuraları çekilecek. Başvuru yapan vatandaşlar ilçe ilçe TOKİ Yalova kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgileri için sorgulamalarına başladı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından toplam 800 konut hak sahiplerini bulacak. Peki, 2023 TOKİ Yalova kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Altınova ve Merkez Yalova TOKİ kura sonuçları sorgulama…

TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2023: TOKİ Yalova kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Yalova kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. 22 Ocak Pazar bugün yapılan çekiliş ile beraber Altınova ve Merkez sonuçları açıklanacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, TOKİ Yalova kura çekilişi sonuçları ekranı ile konut sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek. Peki, Yalova TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 22 Ocak 2023 TOKİ Yalova kura çekimi canlı yayın izle ekranı…

TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2023: TOKİ Yalova kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ 6. ETAP KURALARI DEVAM EDİYOR!

22 - 28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Antalya, Yalova, Isparta, Bursa, Burdur, Denizli sonuçları açıklanacak.

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TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2023: TOKİ Yalova kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Yalova TOKİ kura çekimi 22 Ocak 2023 Pazar günü yapılacak.

Konutlar, Altınova ve Merkez ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde saat 10.00'da başlayan çekiliş ile hak sahiplerini bulacak.

TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2023: TOKİ Yalova kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

YALOVA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2023: TOKİ Yalova kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ YALOVA KONUTLARI NEREDE?

İlçelere göre evler şöyle:

Altınova: 60 konut

Merkez: 749 konut

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