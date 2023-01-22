Haberler Keşfet TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2023: TOKİ Yalova kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 22.01.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 06:34

TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2023: TOKİ Yalova kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Yalova kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. 2023 Ocak ayı için güncellenen sosyal konut kura takvimine göre Yalova kuraları 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Bugün 800 konut için Altınova ve Merkez kuraları çekilecek. Başvuru yapan vatandaşlar ilçe ilçe TOKİ Yalova kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgileri için sorgulamalarına başladı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından toplam 800 konut hak sahiplerini bulacak. Peki, 2023 TOKİ Yalova kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Altınova ve Merkez Yalova TOKİ kura sonuçları sorgulama…