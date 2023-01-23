YARGI 52. BÖLÜM FRAGMANI İZLE || Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde ne olacak?

"Düğün günü ölü bulunan gelin" soruşturmasında Ilgaz ve Eren düğün günü tam olarak ne yaşanmış olduğunun peşindedir. Davada açığa çıkan her gerçek ile birlikte garip ve gizemli ilişkiler ağı ortaya çıkmaktadır.

Yekta Tilmen oğlu Ömer'i daha da yakından tanımaya çalışırken Ömer'in öngörülemez davranışları onu günbegün şaşırtacaktır.

Merdan'ın yokluğunda Çınar'ı sahip çıkması gereken bir dede mirası beklemektedir.