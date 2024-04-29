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Yaşlı Destek Programı başvuruları başladı! 11 milyon 278 bin TL ödenek! Yaşlı Destek Programı (YADES) başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
12:24
Yaşlı Destek Programı başvuruları başladı! 11 milyon 278 bin TL ödenek! Yaşlı Destek Programı (YADES) başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yaşlı vatandaşlara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda YADES programı hayata geçirilmişti. Yaşlı Destek Programı ile yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projeler değerlendiriliyor. Bu yıl 11 milyon 278 bin lira ödeneğin ayrıldığı YADES 2024 başvuruları başladı. Peki, Yaşlı Destek Programı (YADES) nedir, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar.