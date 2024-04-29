Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Yaşlı Destek Programı başvuruları başladı! 11 milyon 278 bin TL ödenek! Yaşlı Destek Programı (YADES) başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 12:24

Yaşlı Destek Programı başvuruları başladı! 11 milyon 278 bin TL ödenek! Yaşlı Destek Programı (YADES) başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yaşlı vatandaşlara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda YADES programı hayata geçirilmişti. Yaşlı Destek Programı ile yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projeler değerlendiriliyor. Bu yıl 11 milyon 278 bin lira ödeneğin ayrıldığı YADES 2024 başvuruları başladı. Peki, Yaşlı Destek Programı (YADES) nedir, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar.

Yaşlı Destek Programı başvuruları başladı! 11 milyon 278 bin TL ödenek! Yaşlı Destek Programı YADES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı (YADES) hayata geçirmişti. YADES 2024 başvuruları başladı. Bakan Mahinur Göktaş, bu yıl proje kapsamında 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdıklarını bildirdi. Peki, Yaşlı Destek Programı (YADES) nedir, nasıl başvurulur? İşte Yaşlılara Destek Programı hakkında bilgiler...

Yaşlı Destek Programı başvuruları başladı! 11 milyon 278 bin TL ödenek! Yaşlı Destek Programı YADES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

YAŞLI DESTEK PROGRAMI (YADES) NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Yaşlı Destek Programı kapsamında yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından çeşitli bakım hizmetlerinin sunulduğu projeler hazırlanacak.

Belediyeler daha sonra hazırladıkları proje ve teklifleri onaya sunacak. Kabul eden proje; bir yıl süreyle belediyeler tarafından yürütülecek ve valilikler ise denetim yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yaşlı Destek Programı başvuruları başladı! 11 milyon 278 bin TL ödenek! Yaşlı Destek Programı YADES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

YAŞLI DESTEK PROGRAMI 2024 BAŞVURULARI BAŞLADI!

Yaşlı Destek Programı (YADES 2024) başvuruları başladığı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yıl YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdıklarını bildirdi.

Yaşlı Destek Programı başvuruları başladı! 11 milyon 278 bin TL ödenek! Yaşlı Destek Programı YADES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Göktaş, yaşlı nüfus oranının yüzde 10,2'ye yükseldiği Türkiye'de, bakanlığının yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Göktaş, "Bu kapsamda bakanlığımızca aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını YADES programıyla sürdürüyoruz. Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, evde bakım, gündüz bakım gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yaşlılar ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ve evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşlı Destek Programı başvuruları başladı! 11 milyon 278 bin TL ödenek! Yaşlı Destek Programı YADES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

"BU YIL 11 MİLYON 278 BİN LİRA ÖDENEK AYIRDIK"

Bakan Göktaş, 2016'da uygulanmaya başlanan ve genel bütçeden aktarılan kaynakla sürdürülen YADES ile yerel dinamikleri harekete geçirerek, yaşlılık alanında farkındalık oluşturmayı, yaşlıların ev ortamlarında ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesini amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın korunması ve desteklenmesiyle bakım desteği ve psikososyal desteğe ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını sağlamak üzere, 8 yılda toplam 45 milyon TL finansman desteği sağladık. Bu kapsamda 8 yılda 42 belediyede yürütülen 74 projeyle 87 bin 987 hanede 128 bin 691 yaşlıya ulaştık. Yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2024 başvuruları ise başladı. Bakanlığımızca bu yıl YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdık."

SON DAKİKA