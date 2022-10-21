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Haberler Keşfet Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 21 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi!
Giriş Tarihi: 21.10.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 14:43

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 21 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi!

Yemekteyiz kim kazandı sorusu, her Cuma olduğu gibi bugün de araştırılan konular arasında yerini aldı. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için geri sayım başladı. Bir hafta boyunca kıyasıya mücadele eden 5 yarışmacıdan biri, bugün büyük ödülü almaya hak kazanacak. Biindiği üzere en çok puanı alarak birinici olan yarışmacı, 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Bu noktada programın sevenleri, Yemekteyiz kim birinci oldu sorusunu yöneltiyor. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? İşte, 21 Ekim 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 50 bin TL'yi kazanan isim ve merak edilenler…

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 21 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi!

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması, yeni sezonunda büyük ödülü ile dikkat çekiyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorularına yanıt aranıyor. Haftanın finalinde en çok puanı alan yarışmacı, 50.000 TL para ödülünün sahibi olacak. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı, hangi yarışmacı? İşte, 21 Ekim 2022 haftanın puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi…

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 21 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi!

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU? 21 EKİM 2022

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 21 Ekim 2022 Cuma günü 250. bölümüyle ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanacak. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci olacak.

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Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 21 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi!

YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU, BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz açıklanmadı. Hafta başından bu yana en çok puanı alarak 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 21 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi!

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (17-21 EKİM)

1. gün yarışmacısı: Ayfer Hanım

2. gün yarışmacısı: Emir Bey

3. gün yarışmacısı: Işıl Hanım

4. gün yarışmacısı: Emrah Bey

5. gün yarışmacısı: Serap Hanım

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 21 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi!
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