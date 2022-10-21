Haberler Keşfet Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 21 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi!

Giriş Tarihi: 21.10.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 14:43

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 21 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi!

Yemekteyiz kim kazandı sorusu, her Cuma olduğu gibi bugün de araştırılan konular arasında yerini aldı. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için geri sayım başladı. Bir hafta boyunca kıyasıya mücadele eden 5 yarışmacıdan biri, bugün büyük ödülü almaya hak kazanacak. Biindiği üzere en çok puanı alarak birinici olan yarışmacı, 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Bu noktada programın sevenleri, Yemekteyiz kim birinci oldu sorusunu yöneltiyor. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? İşte, 21 Ekim 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 50 bin TL'yi kazanan isim ve merak edilenler…