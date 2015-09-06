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6 - 7 Eylül olayları

Giriş Tarihi: 06.09.2015 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 17:16
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6 - 7 Eylül olayları
6 - 7 Eylül olayları


6 Eylül 1955'te 'da yaşayan gayrimüslimler bir yalan haberle hedef haline getirildi. Selanik'te Atatürk'ün evine Yunanlılar tarafından bomba atıldığı haberinin yayılması üzerine, o gün ellerinde kazma, balta ve sopalarla sokaklara dökülen binlerce kişi gayrimüslimlere ait ev ve işyerlerini yakıp yıktı.

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6 - 7 Eylül olayları
6 - 7 Eylül olayları

Gerçeği yansıtmayan "Atamızın evi bombalandı" manşetleri sonrası 'da halk galeyana geldi ve Rumların yaşadığı mahallelerdeki evler basıldı.

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6 - 7 Eylül olayları
6 - 7 Eylül olayları

Bir kısmı dışından gelen gruplar azınlıkların dükkânlarını, evlerini ve hatta kadınların üzerindeki ziynet eşyalarını da yağmalamaktan geri durmadı.

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6 - 7 Eylül olayları
6 - 7 Eylül olayları

Olayların ardından, Türkiye'de yaşayan binlerce Rum Türkiye'den göç etti. Nüfus mübadelesi sonucunda 1925 yılında yaklaşık 100.000'e düşen 'daki Rum nüfus, 2006 yılında 2.500 kişiye kadar düştü.

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6 - 7 Eylül olayları
6 - 7 Eylül olayları

Bu olayların ardından ise geriye ürkütücü bu kareler kaldı.

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6 - 7 Eylül olayları
6 - 7 Eylül olayları

İşte fotoğraflarla 6-7 Eylül olayları...

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6 - 7 Eylül olayları
6 - 7 Eylül olayları
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