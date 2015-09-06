6 Eylül 1955'te İstanbul'da yaşayan gayrimüslimler bir yalan haberle hedef haline getirildi. Selanik'te Atatürk'ün evine Yunanlılar tarafından bomba atıldığı haberinin yayılması üzerine, o gün ellerinde kazma, balta ve sopalarla sokaklara dökülen binlerce kişi gayrimüslimlere ait ev ve işyerlerini yakıp yıktı. Gerçeği yansıtmayan 'Atamızın evi bombalandı' manşetleri sonrası İstanbul'da halk galeyana geldi ve Rumların yaşadığı mahallelerdeki evler basıldı. Bir kısmı İstanbul dışından gelen gruplar azınlıkların dükkânlarını, evlerini ve hatta kadınların üzerindeki ziynet eşyalarını da yağmalamaktan geri durmadı. Olayların ardından, Türkiye'de yaşayan binlerce Rum Türkiye'den göç etti. Nüfus mübadelesi sonucunda 1925 yılında yaklaşık 100.000'e düşen İstanbul'daki Rum nüfus, 2006 yılında 2.500 kişiye kadar düştü. Bu olayların ardından ise geriye ürkütücü bu kareler kaldı. İşte fotoğraflarla 6-7 Eylül olayları...