Bugün Barış Manço'nun doğum günü

Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun bugün doğum günü. Besteleri, yaptığı programlar ve örnek gösterilen yaşamıyla gerçek bir efsane olarak kabul edilen Barış Manço'yu rahmetle anıyoruz. Şarkıları ve sözleri hala dilden dile dolaşan Barış Manço Türk müziğinde derin izler bıraktı. 7'den 77'ye herkesin sevdiği bir isim olmayı başaran, şarkılarıyla sadece kendi zamanının değil gençlerin de sesi olmayı başaran Barış Manço ardında bıraktığı 200'den fazla beste, 12 altın ve bir platin albüm bıraktı. Sadece albümleri ve sempatik kişiliğiyle değil aynı zamanda kültürü ve kıtalar arası yolculuklarıyla bir dünya starı olmayı başaran Barış Manço, 1999 yılında aramızdan ayrılmıştı. 1943'te dünyaya gelen Barış Manço, hayatı boyunca pek çok ilklere imza attı ve halen büyük bir keyifle dinlediğimiz şarkıların altına da imzasını koydu. BARIŞ MANÇO KİMDİR? Üç yaşındayken anne babasının ayrılığından sonra Barış Manço, babası ile yaşamaya başladı. Ortaokulu yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde okuyan Manço, 1959'da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak, eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı. İLK KONSERİNİ 1959'DA VERDİ