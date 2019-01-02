Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bugün 'nun doğum günü

Türk müziğinin efsane ismi 'nun bugün doğum günü. Besteleri, yaptığı programlar ve örnek gösterilen yaşamıyla gerçek bir efsane olarak kabul edilen Barış Manço'yu rahmetle anıyoruz.

Giriş Tarihi: 02.01.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 11:35
Bugün Barış Manço'nun doğum günü

Şarkıları ve sözleri hala dilden dile dolaşan Türk müziğinde derin izler bıraktı.

Bugün Barış Manço'nun doğum günü

7'den 77'ye herkesin sevdiği bir isim olmayı başaran, şarkılarıyla sadece kendi zamanının değil gençlerin de sesi olmayı başaran ardında bıraktığı 200'den fazla beste, 12 altın ve bir platin albüm bıraktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün Barış Manço'nun doğum günü

Sadece albümleri ve sempatik kişiliğiyle değil aynı zamanda kültürü ve kıtalar arası yolculuklarıyla bir dünya starı olmayı başaran , 1999 yılında aramızdan ayrılmıştı.

Bugün Barış Manço'nun doğum günü

1943'te dünyaya gelen , hayatı boyunca pek çok ilklere imza attı ve halen büyük bir keyifle dinlediğimiz şarkıların altına da imzasını koydu.

Bugün Barış Manço'nun doğum günü

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılan , 2 Ocak 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı yıllarında doğduğu için ailesi Mehmet Barış adını verdi.

Bugün Barış Manço'nun doğum günü

Üç yaşındayken anne babasının ayrılığından sonra , babası ile yaşamaya başladı. Ortaokulu yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde okuyan Manço, 1959'da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak, eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı.

Bugün Barış Manço'nun doğum günü

İLK KONSERİNİ 1959'DA VERDİ

1957'de amatör olarak müzikle ilgilenmeye başlayan , 1958 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurdu. Ortaokul yıllarında kurulan bu grup rock'n roll coverları yaparken, Barış Manço'da ilk bestesi Dream Girl'ü bu dönemlerde yaptı ve Ankara'da küçük bir müzik ödülünün de sahibi oldu. İkinci grubu Harmoniler'de yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardı. 1959'da Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verdi.

BİZE ULAŞIN