Çanakkale’de 1488 şehit daha rahat uyuyacak

Ankara, Antep, Yozgat, Çankırı, Diyarbakır, İzmir, Bağdat, Kosova, Midilli, Selanik, Gazze, Girit, Laskiye, Halep, Tiran, Kerkük, Rakka, Süleymaniye, Priştine, Hicaz... Farklı coğrafyalardan insanlar 104 yıl önce vatan savunması için Çanakkale'deydi. Onlar kurşunlara siper oldular. Kurtuluş Savaşı'nın önsözünü de burada yazdılar. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, savaş alanının büyük bir açık hava müzesi olması için kapsamlı bir proje başlattı. Proje kapsamında her şey elden geçiriliyor. Yıllar sonra bulunan bir haritadan 25 yeni şehitlik tespit edildi. Bunlardan dördü bu yıl ihya edilecek ve böylece 1488 vatan evladına son görev yapılacak.