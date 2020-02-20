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  • Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor! 4 milyon kaynak, 5 bin 500 kişilik kapasite ve dahası...

bugün açılıyor! 4 milyon kaynak, 5 bin 500 kişilik kapasite ve dahası...

Türkiye'ye dev eserler kazandırılmaya devam ediyor. Kültür ve eğitim alanında çok önemli bir eser bugün vatandaşların hizmetine açılıyor. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıyan bugün Cumhurbaşkanı tarafından açılacak. Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan kütüphanede, 4 milyon basılı kaynak bulunuyor. 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı zamanda 5 bin 500 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede 100 farklı ülkeden kitap bulunuyor. İşte bu muhteşem kütüphanenin detayları...

Giriş Tarihi: 20.02.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 11:00
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor! 4 milyon kaynak, 5 bin 500 kişilik kapasite ve dahası...

Ve beklenen gün geldi. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıyan bugün Cumhurbaşkanı tarafından açılacak. Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan kütüphanede, 4 milyon basılı kaynak bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor! 4 milyon kaynak, 5 bin 500 kişilik kapasite ve dahası...

125 BİN METREKARE ALANDA

125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı zamanda 5 bin 500 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede 100 farklı ülkeden kitap bulunuyor. 201 kilometre raf uzunluğu ve 134 farklı dilde kitabın yer aldığı kütüphanede, 120 milyon makale ile 550 bin e-kitap ve nadir eser yer alıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor! 4 milyon kaynak, 5 bin 500 kişilik kapasite ve dahası...

Kütüphaneden faydalanmak isteyen yeni kimlik kartı sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, girişte bulunan turnikelere kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek. Yeni kimlik kartı bulunmayan vatandaşlar ise kütüphane girişindeki bankolardan giriş kartı alarak kütüphaneden yararlanabilecek. Kütüphaneye üyelikler ise e-devlet üzerinden yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor! 4 milyon kaynak, 5 bin 500 kişilik kapasite ve dahası...

ÇOK SAYIDA BAĞIŞLANAN KİTAP VAR

Kütüphanede Cumhurbaşkanı , Mehmet Şevket Eygi, Abdülbaki Gölpınarlı, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cinuçen Tanrıkorur, Kamil Dürüst, Şerif Onaran, Muhsin Mete, Ahmet Günel Elgin, Metin Külünk, Ahmet Burak Erdoğan, Hasan Celal Güzel, Cemil Meriç, Büyükelçi Hasan Doğan, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'a ait çok sayıda bağışlanan kitap bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor! 4 milyon kaynak, 5 bin 500 kişilik kapasite ve dahası...

'nde, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi (5-10 yaş arası kullanıcılar için), Gençlik Kütüphanesi (10-15 yaş arası kullanıcılar için), Ses ve Görüntü Kütüphanesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Cihannüma Salonu, Süreli Yayınlar Salonu, Selçuklu Müze ve Sergi Salonu, Anadolu Salonu, Divan Salonu, Mücellithane, Kitap Şifahanesi ve davet kabul alanları, konferans salonu, teknoloji sınıfları, mesleki eğitim sınıfları, özel grup çalışma ve film izleme alanları, yemek salonları, seminer salonları, mescit, personel çalışma alanları ve dinlenme alanları bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor! 4 milyon kaynak, 5 bin 500 kişilik kapasite ve dahası...

HATT-I HÜMAYUNLAR İLK KEZ VATANDAŞLARLA BULUŞACAK
içinde yer alan Hatt-ı Hümayun Sergisi hakkında bilgi veren Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, "Hatt-ı Hümayunlar, Osmanlı padişahlarının el yazılarını ihtiva ediyor. Padişahın bizzat kendisinin kaleme almış olduğu yazıyı biz Hatt-ı Hümayun olarak değerlendirebiliriz. Bu açıdan baktığımızda birçok farklı çeşidi vardır. Osmanlı fermanları, beratlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Yarın 51 adet Osmanlı belgesinden oluşan Hatt-ı Hümayunlar ilk kez vatandaşlarımızla buluşacak. Sergimiz 2 ay devam edecektir.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor! 4 milyon kaynak, 5 bin 500 kişilik kapasite ve dahası...

Osmanlı padişahlarının birbirinden farklı kaligrafileri, yazı çeşitleri var. Burada Sultan 2. Mahmut'a ait Arapça 'Allahü veliyyüt-tevfîk' dediğimiz bir hat yazısıdır. Sultan 2. Mahmut son derece iyi eğitim almış bir padişahtır ve bu yazı ile başarı Allah'tandır çalışmasını ortaya koymuştur. Bunun gibi burada 51 adet belgeyi yarından itibaren vatandaşlarımız görebileceklerdir. Bunların hepsi orijinal metinlerdir. Burada uygun iklimlendirme koşulları altında tutuluyorlar, uygun ısı ve nem ortamına da riayet edilmiş şekilde burada sergileneceklerdir. Bizzat padişahın kendisinin yazdığı ve dokunduğu yazılardır" dedi.

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