Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor! 4 milyon kaynak, 5 bin 500 kişilik kapasite ve dahası...

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi (5-10 yaş arası kullanıcılar için), Gençlik Kütüphanesi (10-15 yaş arası kullanıcılar için), Ses ve Görüntü Kütüphanesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Cihannüma Salonu, Süreli Yayınlar Salonu, Selçuklu Müze ve Sergi Salonu, Anadolu Salonu, Divan Salonu, Mücellithane, Kitap Şifahanesi ve davet kabul alanları, konferans salonu, teknoloji sınıfları, mesleki eğitim sınıfları, özel grup çalışma ve film izleme alanları, yemek salonları, seminer salonları, mescit, personel çalışma alanları ve dinlenme alanları bulunuyor.