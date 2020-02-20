Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor! 4 milyon kaynak, 5 bin 500 kişilik kapasite ve dahası...

Osmanlı padişahlarının birbirinden farklı kaligrafileri, yazı çeşitleri var. Burada Sultan 2. Mahmut'a ait Arapça 'Allahü veliyyüt-tevfîk' dediğimiz bir hat yazısıdır. Sultan 2. Mahmut son derece iyi eğitim almış bir padişahtır ve bu yazı ile başarı Allah'tandır çalışmasını ortaya koymuştur. Bunun gibi burada 51 adet belgeyi yarından itibaren vatandaşlarımız görebileceklerdir. Bunların hepsi orijinal metinlerdir. Burada uygun iklimlendirme koşulları altında tutuluyorlar, uygun ısı ve nem ortamına da riayet edilmiş şekilde burada sergileneceklerdir. Bizzat padişahın kendisinin yazdığı ve dokunduğu yazılardır" dedi.



