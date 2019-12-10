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Doğru cevap herkesi şaşırttı! 850. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması olan bu akşam 850. Bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma, bu akşamda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girmeyi başardı. Özellikle Türk sinemasının efsane filmlerinden, Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinin unutulmaz dörtlüsü , , ve ile ilgili olan soru, bir çok kişiyi yanıltmayı başardı. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 850. Bölüm soru ve cevaplarını sizler için hazırladık. İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 00:26 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 00:31
Doğru cevap herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 850. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması olan bu akşam 850. Bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı.

Doğru cevap herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 850. bölüm soru ve cevapları

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan 'de hem sorular hem cevaplar yine çok konuşuldu.

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Doğru cevap herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 850. bölüm soru ve cevapları

'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma, bu akşamda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girmeyi başardı.

Doğru cevap herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 850. bölüm soru ve cevapları

Özellikle Türk sinemasının efsane filmlerinden, Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinin unutulmaz dörtlüsü , , ve ile ilgili olan soru, bir çok kişiyi yanıltmayı başardı.

Doğru cevap herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 850. bölüm soru ve cevapları

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen 'in 850. Bölüm soru ve cevaplarını sizler için hazırladık.

Doğru cevap herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 850. bölüm soru ve cevapları

İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...

Doğru cevap herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 850. bölüm soru ve cevapları
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