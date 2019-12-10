Doğru cevap herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 850. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 850. Bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma, bu akşamda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girmeyi başardı. Özellikle Türk sinemasının efsane filmlerinden, Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinin unutulmaz dörtlüsü Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe ile ilgili olan soru, bir çok kişiyi yanıltmayı başardı. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 850. Bölüm soru ve cevaplarını sizler için hazırladık. İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.12.2019
00:26
Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
00:31
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