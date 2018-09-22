En iyi 40 aksiyon filmi!

Sinemanın dünyanın en popüler sanatı olmasında hiç kuşkusuz aksiyon filmlerinin büyük payı var. Yedinci sanatın geniş kitlelere yayılmasında ve insanların sinema salonlarını doldurup taşırmasında başrol hep aksiyon filmlerinin oldu. Teknoloji geliştikçe gerçekçilik dozu da artan ve özel efekt desteğiyle daha da etkileyici hale gelen filmler biz izleyicileri büyülemeyi sürdürüyor.

İşte size mutlaka izlemeniz gereken 40 film...