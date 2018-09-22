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En iyi 40 aksiyon filmi!

Giriş Tarihi: 22.09.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 11:29
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En iyi 40 aksiyon filmi!
En iyi 40 aksiyon filmi!

Sinemanın dünyanın en popüler sanatı olmasında hiç kuşkusuz aksiyon filmlerinin büyük payı var. Yedinci sanatın geniş kitlelere yayılmasında ve insanların sinema salonlarını doldurup taşırmasında başrol hep aksiyon filmlerinin oldu. Teknoloji geliştikçe gerçekçilik dozu da artan ve özel efekt desteğiyle daha da etkileyici hale gelen filmler biz izleyicileri büyülemeyi sürdürüyor.

İşte size mutlaka izlemeniz gereken 40 film...

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En iyi 40 aksiyon filmi!
En iyi 40 aksiyon filmi!

Terminator 2 (Terminator 2: Mahşer Günü, 1991)

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En iyi 40 aksiyon filmi!
En iyi 40 aksiyon filmi!

The Bourne Ultimatum, (Son Ültimatom, 2007)

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En iyi 40 aksiyon filmi!
En iyi 40 aksiyon filmi!

Leon (Sevginin Gücü, 1994)

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En iyi 40 aksiyon filmi!
En iyi 40 aksiyon filmi!

Lethal Weapon (Cehennem Silahı, 1987)

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En iyi 40 aksiyon filmi!
En iyi 40 aksiyon filmi!

Mad Max: Fury Road, (Çılgın Max: Öfkeli Yollar, 2015)

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En iyi 40 aksiyon filmi!
En iyi 40 aksiyon filmi!

Kill Bill (2003)

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