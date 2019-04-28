- Nasıldı ilk gösteri?

- Muhteşem! Orada aldım gazı.

- Hiç heyecan yapmadınız mı?

- Daha önceden tiyatro yaptığım için sahneye alışkındım zaten, heyecanlanmadım.

- Yine de tiyatro ile stand-up deneyimleri farklı olsa gerek?

- Muhakkak. Ama hızlı doğaçlama yeteneğim var, o beni kurtarıyor genelde.



- Peki, komik olduğunuzu, insanları güldürebildiğinizi ne zaman nasıl fark etmeye başladınız?

- Hayatım boyunca bir masada insanları güldüren, taklitler yapan kız oldum hep. 12-13 yaşımdan beri: "Bir gün tek başıma bir stand-up şov yapacağım" diyordum.



- 12-13 yaşından beri komedyen olacağım diyormuşsunuz ama kendinizi nerdeyse 40 yaşında atmışsınız sahneye. Bu gecikmenin sebebi neydi?

- Çok şeyden çekiyordum. Ama zamanla kişinin kendine olan özgüveni çoğalıyor. Bunda yıllarca yurt dışında yaşamış olmamın ve birçok insanla tanışmamın da etkisi büyük. Her şeyi gülerek anlatmalı, yoksa kafayı yersiniz. Hayatta kalmamın anahtarı galiba bu.