Heyecandan Murat Yıldırım'ın koltuğuna oturdu!

Televizyon ekranlarının en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Murat Yıldırım'ın renkli sunumuyla yine atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Birbirinden ilginç soru ve cevaplar, hem stüdyodaki yarışmacılara hem de ekran başındaki milyonlarca kişiye heyecanlı anlar yaşattı. Fakat yarışmanın en heyecanlı yarışmacısı, kuşkusuz İbrahim Bey'di. İbrahim Palabıyık, heyecandan bir anda sunucu Murat Yıldırım'ın koltuğuna yöneldi. Murat Yıldırım da yarışmacı koltuğuna geçince, stüdyodaki herkes bir anda kahkalara boğuldu. Yaptığının farkında olmayan İbrahim Bey, Murat Yıldırım'ın uyarısıyla yaptığı dalgınlığın farkına vardı ve kendi koltuğuna geçti... İşte Kim Milyoner Olmak İster 825. bölüm bütün soru ve cevapları...
Giriş Tarihi: 19.05.2019
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Güncelleme Tarihi: 19.05.2019
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