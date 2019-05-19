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Heyecandan 'ın koltuğuna oturdu!

Televizyon ekranlarının en çok kazandıran bilgi yarışması , 'ın renkli sunumuyla yine atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Birbirinden soru ve cevaplar, hem stüdyodaki yarışmacılara hem de ekran başındaki milyonlarca kişiye heyecanlı anlar yaşattı. Fakat yarışmanın en heyecanlı yarışmacısı, kuşkusuz İbrahim Bey'di. İbrahim Palabıyık, heyecandan bir anda sunucu Murat Yıldırım'ın koltuğuna yöneldi. Murat Yıldırım da koltuğuna geçince, stüdyodaki herkes bir anda kahkalara boğuldu. Yaptığının farkında olmayan İbrahim Bey, Murat Yıldırım'ın uyarısıyla yaptığı dalgınlığın farkına vardı ve kendi koltuğuna geçti... İşte Kim Milyoner Olmak İster 825. bölüm bütün soru ve ...

Giriş Tarihi: 19.05.2019 00:28 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 00:30
Heyecandan Murat Yıldırım'ın koltuğuna oturdu!

Televizyon ekranlarının en çok kazandıran bilgi yarışması , 'ın renkli sunumuyla yine atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Heyecandan Murat Yıldırım'ın koltuğuna oturdu!

Birbirinden soru ve cevaplar, hem stüdyodaki yarışmacılara hem de ekran başındaki milyonlarca kişiye heyecanlı anlar yaşattı.

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Heyecandan Murat Yıldırım'ın koltuğuna oturdu!

Fakat yarışmanın en heyecanlı yarışmacısı, kuşkusuz İbrahim Bey'di. İbrahim Palabıyık, heyecandan bir anda sunucu 'ın koltuğuna yöneldi.

Heyecandan Murat Yıldırım'ın koltuğuna oturdu!

da koltuğuna geçince, stüdyodaki herkes bir anda kahkalara boğuldu.

Heyecandan Murat Yıldırım'ın koltuğuna oturdu!

Yaptığının farkında olmayan İbrahim Bey, 'ın uyarısıyla yaptığı dalgınlığın farkına vardı ve kendi koltuğuna geçti...

Heyecandan Murat Yıldırım'ın koltuğuna oturdu!

İşte 825. bölüm bütün soru ve ...

Heyecandan Murat Yıldırım'ın koltuğuna oturdu!
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