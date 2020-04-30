Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İranlı engelli ressam Nasrabadi'nin ayaklarıyla çizdiği resimler büyük yankı uyandırdı!

İranlı engelli Nasrabadi'nin ayaklarıyla çizdiği resimler büyük yankı uyandırdı!

Bazen engeller sadece onları aşmamızı bekler. Bunun en güzel kanıtlarından birine siz de şahit olacaksınız. Haberin adresi komşu ülke İran. Yüzde 85 engelli olan İranlı Fatemeh Hammami Nasrabadi, ayaklarını kullanarak resimler yapıyor. 31 yaşındaki Nasrabadi bedensel engelin sanat aşkına engel olmadığını adeta kanıtlıyor. Sadece ayaklarını kullanarak çizdiği resimlerde 'den 'ya birçok isim var. Genç ressamın çizdiği resimler sosyal medyada da büyük bir ilgi görmeye başladı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:12
İranlı engelli ressam Nasrabadi'nin ayaklarıyla çizdiği resimler büyük yankı uyandırdı!

İranlı Fatemeh Hammami Nasrabadi yüzde 85 engelli.

İranlı engelli ressam Nasrabadi'nin ayaklarıyla çizdiği resimler büyük yankı uyandırdı!

Engeli, 31 yaşındaki kadını resim tutkusundan vazgeçirmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İranlı engelli ressam Nasrabadi'nin ayaklarıyla çizdiği resimler büyük yankı uyandırdı!

Nasrabadi sadece ayaklarını kullanarak resimler çiziyor.

İranlı engelli ressam Nasrabadi'nin ayaklarıyla çizdiği resimler büyük yankı uyandırdı!

Bugüne dek 'dan Mehran Modiri'ye, 'den Selena Gomez'e pek çok ünlü ismin portrelerini resmetti.

İranlı engelli ressam Nasrabadi'nin ayaklarıyla çizdiği resimler büyük yankı uyandırdı!

Portrelerin yanı sıra hayvanları ve manzara görüntülerini de çiziyor.

İranlı engelli ressam Nasrabadi'nin ayaklarıyla çizdiği resimler büyük yankı uyandırdı!

Resimlerini paylaştığı Instagram hesabında 100 bine yakın takipçisi var.

İranlı engelli ressam Nasrabadi'nin ayaklarıyla çizdiği resimler büyük yankı uyandırdı!

İşte Nasrabadi'nin, bedensel engelin sanat aşkına engel olmadığını kanıtlayan çalışmalarından örnekler...

SON DAKİKA