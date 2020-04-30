İranlı engelli ressam Nasrabadi'nin ayaklarıyla çizdiği resimler büyük yankı uyandırdı!

Bazen engeller sadece onları aşmamızı bekler. Bunun en güzel kanıtlarından birine siz de şahit olacaksınız. Haberin adresi komşu ülke İran. Yüzde 85 engelli olan İranlı Fatemeh Hammami Nasrabadi, ayaklarını kullanarak resimler yapıyor. 31 yaşındaki Nasrabadi bedensel engelin sanat aşkına engel olmadığını adeta kanıtlıyor. Sadece ayaklarını kullanarak çizdiği resimlerde Charlie Chaplin'den Cristiano Ronaldo'ya birçok isim var. Genç ressamın çizdiği resimler sosyal medyada da büyük bir ilgi görmeye başladı. İşte haberin detayları...