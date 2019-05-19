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Venedik’te başladı!

Dünyanın en prestijli sergisi olan 'nin altını üstüne getirdik. Pavyonu bu yıl epey konuşuluyor. Peki diğer ülkelerde durum nasıl? İşte herkesin '' dediği, bu yıl 58'incisi yapılan Venedik Bienali'nden izlenimler...

HAKAN TURPÇU Kültür Sanat galerileri
Giriş Tarihi: 19.05.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 11:04
Sanat dünyasının olimpiyatları Venedik’te başladı!

Mayıs ayının gelmesiyle, zaten bir açık hava müzesi olan Venedik şehri bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce sanat düşkünü soluğu Venedik sokaklarında alıyor. Tartışmasız sanat aleminin en önemli, en prestijli sergisi olan , binlerce müdavimin buluşma mekanı haline geliyor. Bu yıl ben de o koşturmacanın bir parçası oldum. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Fiat'ın davetlisi olarak 58. Venedik Bienali'nin ön izleme günlerine katıldım.

Sanat dünyasının olimpiyatları Venedik’te başladı!

SARSICI ESERLER
Ana serginin yapıldığı Arsenale'ye girince herkesin dikkatini çeken bazı işler var. Mumbaili sanatçı Shilpa Gupta'nın mızraklara geçirilmiş şiirlerin olduğu eseri (aralarında Türk şairler de var)... Sun Yuan ve Peng Yu'nun gaz kaçıran silikon tahtı... Yin Xiuzhen'in başı kucağında, geri dönüşümlü giysilerden yapılmış dev heykeli... Ama bizim aklımızda ülkemizin pavyonu var. Bu yıl sanatçımız İnci Eviner'in Biz, Başka Yerde adlı eseri 'yi temsil ediyor. Doğrusu insanı sarsan, etkileyici bir çalışma yapmış Eviner.

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Sanat dünyasının olimpiyatları Venedik’te başladı!

EN ÇOK KONUŞULAN PAVYONLARDAN BİRİYİZ
Biz, Başka Yerde, eserlerinde bireyin beden hareketlerinin, onun ruhunu ve davranışını nasıl şekillendirdiğini inceleyen sanatçı İnci Eviner'in sanat pratiğine de ayrıntılı bir bakış imkânı sağlıyor. Sanatçının önceki eserlerinde olduğu gibi Biz, Başka Yerde'nin de başlangıcını ve bel kemiğini çizimleri oluşturuyor. Çizimlerin üzerinden şekillenen yapıtta, farklı disiplinler bir araya gelerek çok katmanlı bir yapı yaratıyor. İnci Eviner'le yaptığımız sohbette eserini nasıl kurguladığını da anlattı: "Bu figürler diğer yarılarını bulmak için mekân boyunca hiç durmadan yer değiştiriyorlar. Bu çaba aslında kesintiye uğratılmış, iptal edilmiş hafızalarını ve bedenlerini yeniden ele geçirme çabasıdır.

Sanat dünyasının olimpiyatları Venedik’te başladı!

Figürler bu kurguyu yaparken mitoloji, anılar ve günlük hayatın alışkanlıkları ile neşe ve acılarını birer birer toplayıp yerlerine yerleştirmek zorunda kalıyorlar. Kendimi bütün bunlara tanıklık etmek için olayların içinde ve aynı zamanda dışında tutmaya çalışıyorum. Tanık olmanın sorumluluğu, biz olmayı sorgulamaktan geçiyor." Pavyonu, Der Spiegel, The Art Newspaper ve Artnet gibi yayın organları tarafından En İyi Ülke Pavyonları arasında gösteriliyor. Bienalin en ilgi çeken işlerinden biri olduğuna biz kendi gözlerimizle şahitlik ettik. 'nde en iyilere verilen Altın Arslan ödülü yakındır, şimdiden söyleyeyim.

Sanat dünyasının olimpiyatları Venedik’te başladı!

Bienal'in ana sergisinde 'den Halil Altındere de Neverland adlı eseriyle yer alıyor.

Sanat dünyasının olimpiyatları Venedik’te başladı!

Mumbaili sanatçı Shilpa Gupta'nın mızraklara geçirilmiş şiirleri...

Sanat dünyasının olimpiyatları Venedik’te başladı!

Yin Xiuzhen'in geri dönüşümlü giysilerden dev heykeli Bienal'in dikkat çeken eserlerinden.

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