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Sinemadaki 10 temel kavram

Sinema, birden fazla disiplinin içinde kendine yer bulmuş bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkar. Sinemayı doğru algılamak, kurallarını, kavramlarını profesyonel şekilde bu alanda gelişmenin ve ilerlemenin önemli unsurlarındandır.

Sinemayla ilgilenen kişilerin bilmesi gereken temel kavramlar...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 12:32
Sinemadaki 10 temel kavram

1.180 DERECE KURALI

İki nesne arasına çekilen, 'Hayali çizgi' olarak da bilinen bu kural, izleyici perspektifinin tutarlığını güvenceye alır. Bu iki nesne karşılıklı konuşan iki kişi olabileceği gibi iki bina arasında da çekilebilir, iki gezegen arasında da çekilebilir. Temelde, bir sahne çekilirken, kameralar bu hayali çizginin sürekli tek bir tarafında kalmalıdır aksi takdirde izleyici yönünü şaşırabilir.

30 derece kuralı

Bir başka kamera açısına kesme yapıldığında kameranın önceki açıdan en az 30 derece farklı olmasını şart koşan, devamlılık adına uygulanan bir kuraldır. Eğer bu kurala uyulmazsa izleyicide sanki kamera biraz sıçramış gibi şok etkisi yapabilir.

Sinemadaki 10 temel kavram

2.MİZANSEN

Sahneye koyucunun belli bir oyun için oyuncuları düzene alması ve onları oyuna uygun bir uyum içinde sokması için yaptığı hazırlık, çalışma.

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Sinemadaki 10 temel kavram

3.TERS NİNJA KANUNU

Ters Ninja Kanunu, senaryolarda en çok kullanılan klişedir. "Filmlerde ne kadar çok rakip varsa, rakipleri ortadan kaldırmak o kadar kolaylaşır." Formülüne sahip bir kuraldır. Yani filmde kötü adamların sayısı ne kadar fazla ise kahramana zarar verme olasılıkları o kadar düşüktür. Eğer kahramanın karşılaştığı düşman bir tane ise, bu savaş, kavga veya mücadele çok uzun sürer. Teke tek savaşlarda, kahramana kötü adam tarafından zarar verilme ihtimali yüksektir. Genellikle kovboy filmleri Uzak Doğu dövüş filmleri, çizgi romanlar ve her türlü macera filminde karşılaşılabilecek olan bu klişe, pek çok örneğini görebileceğimiz bir senaryo ögesidir.

Sinemadaki 10 temel kavram

4.BLOKLAMA

Mizansen ve sinematografinin en önemli parçalarından bir olan "Bloklama", yönetmenler tarafından oyuncuların duracakları ve hareket edecekleri yerleri belirlemek, kafalarında bir plan çizmek için, oyuncular yerine bloklar (kutular) kullanarak bir hareket yolu çizmesidir.

Sinemadaki 10 temel kavram

5.ÇEHOV'UN SİLAHI

"Bir sahnede bir silah varsa mutlaka patlamalıdır." Kuralı olarak da bilinen, kendini tekerrür eden sahnelerin varoluş kuralıdır. Ünlü Rus yazar Anton Çehov, "İlk bölümde duvarda asılı bir tüfek olduğunu söylüyorsanız, ikinci ya da üçüncü bölümde o tüfek patlamalıdır. Eğer patlamayacaksa o tüfek orada asılı olmamalıdır."der. "Çehov 'un Silah"ı olarak adlandırılan bu kural, anlatıları için de geçerlidir. Bu prensibi daha da genelleştirecek olursak, eğer bir yönetmen filminde bir şeyi göstermeyi ya da söylemeyi tercih ediyorsa bu amaca hizmet etmektir. Mesela; Masada silah varsa o mutlaka kullanılır. Oyuncunun elinde silah varsa mutlaka ateş edilir. Duvarda tüfek varsa mutlaka patlar. Eğer havuzda ya da evde bir gariplik varsa muhakkak bir şey olmuştur.

Sinemadaki 10 temel kavram

6.SİNEMATOGRAFİ

Bir filmi için gerekli olan görüntülerin kaydedilmesi esnasında ayarlanacak ışıklandırmalar ve seçilecek kameralar için tercih yapma disiplinidir.

Sinemadaki 10 temel kavram

7.MACGUFFİN

Alfred Hitchcock tarafından popüler hale getirilen bu terim, filmin sahneleri boyunca karşımıza herhangi bir sebepten ötürü çıkan ve karakterler için çok fazla şey ifade eden ancak öneminin izleyici tarafından algılanmasının filmin sonlarına doğru sağlatılan nesne anlamına gelir.

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