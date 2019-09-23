Sinemadaki 10 temel kavram

1.180 DERECE KURALI

İki nesne arasına çekilen, 'Hayali çizgi' olarak da bilinen bu kural, izleyici perspektifinin tutarlığını güvenceye alır. Bu iki nesne karşılıklı konuşan iki kişi olabileceği gibi iki bina arasında da çekilebilir, iki gezegen arasında da çekilebilir. Temelde, bir sahne çekilirken, kameralar bu hayali çizginin sürekli tek bir tarafında kalmalıdır aksi takdirde izleyici yönünü şaşırabilir.

30 derece kuralı

Bir başka kamera açısına kesme yapıldığında kameranın önceki açıdan en az 30 derece farklı olmasını şart koşan, devamlılık adına uygulanan bir kuraldır. Eğer bu kurala uyulmazsa izleyicide sanki kamera biraz sıçramış gibi şok etkisi yapabilir.