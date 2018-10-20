Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı! Kazı çalışmasında tesadüfen bulundu…

Sivas'ta yıllardır, tarihi kent kalesinden şehre inen bir tünel olduğu ve ucunun şehrin farklı noktalarına uzandığı söylentisi mevcuttu. Tünel girişinin ortaya çıkması ile bu iddiaların doğru olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları yapılmaya başlandı.