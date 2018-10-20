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  • Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı! Kazı çalışmasında tesadüfen bulundu…

’ta şehir efsanesi gerçek çıktı! çalışmasında tesadüfen bulundu…

'ta 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen 'nin eyvan kısmında yapılan çalışmalarında, gizli girişi bulundu.

DHA Kültür Sanat galerileri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 10:01
Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı! Kazı çalışmasında tesadüfen bulundu…

İlhanlıların büyük veziri Sahip Şemseddin Cüveyni tarafından 1271 yılında 'a yaptırılan ve bugün parkı içinde bulunan 'nin eyvan kısmında yeniden düzenlenmesi için çalışması yapıldı. Kazı yapılan bölgede tesadüfen bir ucu bulundu.

Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı! Kazı çalışmasında tesadüfen bulundu…

Yaşanan gelişme heyecanla karşılandı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan eserde önümüzdeki günlerde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilecek. in nereye açıldığının belirlenmesi için projesi hazırlandığı öğrenildi.

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Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı! Kazı çalışmasında tesadüfen bulundu…

'ta yıllardır, i kent kalesinden şehre inen bir olduğu ve ucunun şehrin farklı noktalarına uzandığı söylentisi mevcuttu. Tünel girişinin ortaya çıkması ile bu iddiaların doğru olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları yapılmaya başlandı.

Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı! Kazı çalışmasında tesadüfen bulundu…
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Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı! Kazı çalışmasında tesadüfen bulundu…
Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı! Kazı çalışmasında tesadüfen bulundu…
Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı! Kazı çalışmasında tesadüfen bulundu…
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