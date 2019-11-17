Haberler

Galeri

Verdiği cevap herkesi şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 844. bölüm soru ve cevapları

Verdiği cevap herkesi şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 844. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 844. bölümüyle atv ekranlarında yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptı program her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ekran başındakileri hem eğlendiren hem de ilginç ve yeni bilgiler öğreten Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yayınlanan bölümüyle de sosyal medyada oldukça konuşuldu. Yarışmada henüz ilk soruya verdiği yanlış cevapla oldukça konuşulan yarışmacı, geceye damga vurdu. İşte 844. bölümüyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in tüm soru ve cevapları...