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Haberler Galeri “Açtı ağzını yumdu gözünü” Necla Nazır'dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler!
Giriş Tarihi: 01.09.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 09:16

“Açtı ağzını yumdu gözünü” Necla Nazır'dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler!

Aile birbirine girdi. Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında sular türlü durulmuyor. Tuğçe Tayfur Aydın, babası Ferdi Tayfur'un soyadını ticari ilişkilerde kullanmasını yasaklamasını istemesi üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya katılarak sert sözlerle Ferdi Tayfur'a yüklendi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Açtı ağzını yumdu gözünü Necla Nazır’dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, markası için kullandığı 'Tayfur' soyadı için babasının kendisinden 50 milyon TL istediğini söyledi.

Açtı ağzını yumdu gözünü Necla Nazır’dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler!

"Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım. Tuğçe Tayfur Store bir marka. Tanımadığımız birinin soyadını gasp etmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun? Tuğçe Tayfur benim, sen değilsin. Ben, Feydi Tayfur Store açmadım. Kendi adıma açtım ve istediğin gibi oldu. 'Sahneyi bırak, zaten çizim yapıyorsun' dedin. Kocam da arkamda durdu. Ama şimdi ne yapıyorsun? Kendine gel. Halkın sanatçısı değil misin? İstediğin talep geri çevrildi. Çünkü, saçma."

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Açtı ağzını yumdu gözünü Necla Nazır’dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler!

Baba-kızın tartışmasına dahil olan anne Necla Nazır, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'a: "Sen böyle bir insan mıydın, seni ne duruma düşürdüler. Ben kızımın arkasındayım" dedi.

Açtı ağzını yumdu gözünü Necla Nazır’dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler!

İŞTE NECLA NAZIR'IN AÇIKLAMALARININ SATIR BAŞLARI:

-Her şeyden önce ailevi meselelerimizle ilgili karşınızda olmaktan inanın çok mahcubum. Hepinizden özür diliyorum. Dünyada bu kadar kargaşa varken, küçük bebekler, anneler, babalar öldürülürken kendi özel yaşantımızla toplumu meşgul ettiğimizden dolayı hepinizden gerçekten çok özür diliyorum.

Açtı ağzını yumdu gözünü Necla Nazır’dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler!

-Beni merak etmişsiniz 'Necla hanımın bu olanlardan haberi yok mu?' diye. Tabi ki haberim var. Yıllarca sustum, kendi kabuğuma çekildim. Evladımı da böyle yetiştirdim. Her şeyden önce ben bir kadın ve bir anneyim.

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