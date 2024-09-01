Giriş Tarihi: 01.09.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
09:16
“Açtı ağzını yumdu gözünü” Necla Nazır'dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler!
Aile birbirine girdi. Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında sular türlü durulmuyor. Tuğçe Tayfur Aydın, babası Ferdi Tayfur'un soyadını ticari ilişkilerde kullanmasını yasaklamasını istemesi üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya katılarak sert sözlerle Ferdi Tayfur'a yüklendi. İşte merak edilen tüm detaylar…