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Haberler Galeri 0000 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak anlattı: Keşke kaçmasaydım, mücadele etseydim
Giriş Tarihi: 01.11.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:04

0000 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak anlattı: Keşke kaçmasaydım, mücadele etseydim

'3391 Kilometre'de elde edilen büyük gişe başarısının ardından Beyza Alkoç'un kitabından yine aynı adla sinemaya uyarlanan '0000 Kilometre' filmi, bugün vizyona girdi. Böcek Films, Mgx Film ve Plaza yapım ortaklığı ile A 90 Pictures'in dağıtımı kapsamında gerçekleşen filmde başrolleri paylaşan Ahmet Haktan Zavlak ve Derya Pınar Ak ile vizyon öncesi bir araya geldik. İlk röportajı Derya Pınar Ak ile yaptık; filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.

YASEMİN DÖNGEL
0000 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak anlattı: Keşke kaçmasaydım, mücadele etseydim

-Ocakta görüşmüştük en son, neredeyse 1 yıl oldu. Neler yaptın bu süre zarfında?

Çalışmaya devam ettim. "Prens" ikinci sezonu çektik. Sonrasında filmimize tekrardan başladık.

-Filme geçmeden önce Prens'i konuşalım. İnanılmaz beğenildi, sosyal medyada büyük karşılık buldu. Neler söylemek istersin?

Prens muazzam bir iş. İçerisinde bulunduğum için çok mutluyum. Hatta kendime "Bu işin içerisinde olduğum için çok şanslıyım" diyorum. Gerçekten müthiş bir iş. Oyuncu arkadaşlarımı çok seviyorum, ekibimi çok seviyorum. Hepsiyle de çok iyi anlaşıyoruz. Hepsini de çok seviyorum.

-Prens'in devamı gelecek mi?

Gelecek. Hatta 3. sezona başlayacağız yakın bir zamanda.

-Televizyon projesi var mı?

Evet, görüştüğümüz konuştuğumuz projeler var.

0000 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak anlattı: Keşke kaçmasaydım, mücadele etseydim

-0000 KM filmi vizyona giriyor. Geçen sene manifestlemiştik adeta ikincisi diyerek. "İkincisini çekiyoruz" dediklerinde ilk ne hissettin?

Aslında biz ikincisini çekeceğiz gibi yola çıkmıştık çünkü bu iki kitap halinde ve ilkini çekip ikincisini çekmemek demek hikayeyi yarım bırakmak demek bence. Mesafeleri de sıfırladık biliyorsunuz, kavuştular en öncesinde. Ya güzel hissettiren bir şey. Çünkü çok güzel tepkiler aldık, çok beğenildiğini düşünüyorum ben. Ve ikincisinin de çok beğenileceğini düşünüyorum. O yüzden çok güzel hissettiren bir şey.

İLK FİLMDEN SONRA ELEŞTİRİLER ALDIK

-Nasıl tepkiler aldınız ilk filmden sonra?

Güzel tepkiler aldık. Tabii ki bazı noktalarında eleştirildik ama olabilir. Haklı olanlar da var haksız olanlar da var.

-Nasıl bir eleştiri?

Şöyle; kitapta akıllarına kazınan bir İzmir ve Ege var. Ve bir hikaye var. İnsanların görmek istediklerini göremedikleri yerler oldu. O yüzden. Aslında kafalarında bir İzmir vardı ve bir Ege vardı, onu işte benzetmekti bence mesele.

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0000 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak anlattı: Keşke kaçmasaydım, mücadele etseydim

-Ama bu hep böyle değil midir? Okuduğunla izlediğinin aynı olmasını bekleyemezsin. İkimiz de aynı kitabı okuyalım mesela; senin zihninde başka bir şey canlanır benim zihnimde başka…

Kesinlikle. Biz de işte senaryoyu okuduktan sonra kitaptan alabildiklerimizi aldık, senaryodan alabildiklerimizi aldık, filme de o şekilde yansıttık. Ya bilmiyorum bence en doğru İzmir ve Ege'yi bulabildiğimizi düşünüyorum ben Haktan ile birlikte.

-İlk filmde mesafelere rağmen bir aşk izledik, bu filmde ne izleyeceğiz?

Bu filmde mesafeleri aştık, birbirlerini buldular. Ama tabii yan yana olmanın da bazı zorlukları var ve bununla olan mücadelelerini izleyeceğiz diyebilirim. Dış etkenler de olabiliyor, onu izleyeceğiz. Çok da spoiler vermeyeyim.

0000 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak anlattı: Keşke kaçmasaydım, mücadele etseydim

BİRDEN YAĞMUR BASTIRDI VE…

-Nasıl geçti çekimler, bu kez neler yaşadınız?

Bu sefer bence her şey pozitif yönde oldu. Paris'te Louvre çekimimiz vardı, hava güllük güneşlikti. Herkes gezmeye gelmiş, fotoğraf çekiliyorlar ve biz artık filmi çekmeye yer bulamadık o kadar kalabalıktı. Sonra birden yağmur bastırdı ve herkes kenara kaçmaya başladı. Biz de kaçtık ekipçe. Sonra Haktan, "Acaba çıksak mı, çeksek mi?" dedi. Sonra Deniz hocam, "Tamam, şemsiyeyle çıkalım bir bakalım neler çıkacak" dedi. Biz şemsiyeyle çıktık, birkaç plan çektik. Haktan o sıra, "Keşke şimdi şemsiyeyi atsam" dedi ve uzak bir mesafeden Deniz hoca, "Şemsiyeyi at Haktan" diye bağırdı. Haktan daha Ş'yi duyar duymaz attı şemsiyeyi. Ve o kadar güzel görüntüler çıktı ki… Gökyüzü de bizden yanaydı yani. İzmir'de de yağmur yağdı. Orada da çok güzel sahnelerimiz çıktı. Hatta afişteki fotoğraflarımız oradan.

-En unutamadığın sahne, en unutamadığın replik hangisi oldu bu filmde?

Bence ikinci filmimizde her sahnemiz çok özel. Benim favori sahnelerim var ama söylemeyeceğim. Ben hep söyleyince spoiler veriyorum çünkü (gülüyor). Ama hala ilk filmde de ikinci filmde de benim favori repliğim zaten belli; yağmur bir daha böyle güzel yağar mı şimdi çıkıp ıslanmazsak. Hala onu çok seviyorum. Yine onu çok seviyorum yani.

0000 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak anlattı: Keşke kaçmasaydım, mücadele etseydim

OLMUYORSA ZORLAMAYA GEREK YOK

-"Bazen işler yolunda gitmez, bazı aşklar yarım kalır" cümlesine takıldım fragmandaki. Aşk devam ederken tıkandığı noktada yarım mı kalmalı, yoksa aşk uğruna mücadeleye devam etmek mi lazım?

Bazen bazı şeyler olmuyorsa zorlamaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Ama tabii ortada çok büyük bir aşk varsa tutunmak da gerekir diye düşünüyorum. Yani duruma göre aslında değişebilir bence bu. Dengelenebilir diye düşünüyorum, yarım bırakmaya değmez. İzmir bu sözü söylüyor ama yarım bırakmaya da kıyamıyor. Ne olursa olsun iki taraf da birbirini dengeliyor ve yine buluşuyorlar ortada.

-Hala uzak mesafe ilişkisine soğuk mu bakıyorsun?

Evet, hala öyle düşünüyorum. Ben çok özlerim, dokunmak isterim, onu görmek isterim. Temas bağımlısıyım biraz. O yüzden uzak mesafeye hala birazcık soğuğum. Yanımda olsun isterim yani.

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