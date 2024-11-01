0000 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak anlattı: Keşke kaçmasaydım, mücadele etseydim

-0000 KM filmi vizyona giriyor. Geçen sene manifestlemiştik adeta ikincisi diyerek. "İkincisini çekiyoruz" dediklerinde ilk ne hissettin?

Aslında biz ikincisini çekeceğiz gibi yola çıkmıştık çünkü bu iki kitap halinde ve ilkini çekip ikincisini çekmemek demek hikayeyi yarım bırakmak demek bence. Mesafeleri de sıfırladık biliyorsunuz, kavuştular en öncesinde. Ya güzel hissettiren bir şey. Çünkü çok güzel tepkiler aldık, çok beğenildiğini düşünüyorum ben. Ve ikincisinin de çok beğenileceğini düşünüyorum. O yüzden çok güzel hissettiren bir şey.

İLK FİLMDEN SONRA ELEŞTİRİLER ALDIK

-Nasıl tepkiler aldınız ilk filmden sonra?

Güzel tepkiler aldık. Tabii ki bazı noktalarında eleştirildik ama olabilir. Haklı olanlar da var haksız olanlar da var.

-Nasıl bir eleştiri?

Şöyle; kitapta akıllarına kazınan bir İzmir ve Ege var. Ve bir hikaye var. İnsanların görmek istediklerini göremedikleri yerler oldu. O yüzden. Aslında kafalarında bir İzmir vardı ve bir Ege vardı, onu işte benzetmekti bence mesele.