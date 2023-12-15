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Haberler Galeri 1 milyon €’luk boşanma şantajı! Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç “Çok sevdiğim eşim bana…”
Giriş Tarihi: 15.12.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 06:37

1 milyon €’luk boşanma şantajı! Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç “Çok sevdiğim eşim bana…”

Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç, eşi Taleb Erdinç'in kendisine şantaj yaptığını açıkladı: "Çok sevdiğim eşim bana 5 aydır çocuklarımı göstermiyor. 1 milyon Euro istiyor. Çocuklarımı kullanarak para istemesi insanlık dışı!"

GÖKHAN GÖKDUMAN
1 milyon €’luk boşanma şantajı! Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç “Çok sevdiğim eşim bana…”

Emektar futbolcu Mevlüt Erdinç'in büyük dramı! Erdinç, eşiyle büyük sorunlar yaşadığını açıkladı:

1 milyon €’luk boşanma şantajı! Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç “Çok sevdiğim eşim bana…”

"Eşim futbol kariyerime son verdiğim gün benden ayrılma kararı aldı. Ona hiç yokluk göstermedim ama o bana bunu yaptı.

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1 milyon €’luk boşanma şantajı! Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç “Çok sevdiğim eşim bana…”

Şimdi de kendisinden 5 aydır haber alamıyorum. Çocuklarımı bana göstermiyor. Benden para almak için şantaj yapması çok acı. "

1 milyon €’luk boşanma şantajı! Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç “Çok sevdiğim eşim bana…”

'PARA AİLELERİ YIKIYOR'

Erdinç, sözlerine şöyle devam etti: "Kendisine istediği 1 milyon Euro'yu yatıracağımı söyledim.

1 milyon €’luk boşanma şantajı! Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç “Çok sevdiğim eşim bana…”

Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı."

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