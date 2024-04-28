Giriş Tarihi: 28.04.2024 14:12
10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi bakın kim! Eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor musunuz?
Başarılı oyuncu Defne Kayalar, hakkında merak edilenler sosyal medyada gündem oldu. Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız Defne Kayalar, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden oldu. Defne Kayalar, son olarak ise Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. İclal Savcı, karakterine hayat veren Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncunun ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.