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Haberler Galeri 13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu! Doğa Rutkay'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 30.06.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 08:59

13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu! Doğa Rutkay'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı!

"Güldür Güldür" programı ile ekran başındaki seyirciyi kahkaha tufanına boğan, oyuncu Doğa Rutkay, koronavirüs nedeni ile uzun süreli eve kapanmanın ardından tatil sezonunu açtı. Her sene İzmir Alaçatı'da bulunan evlerinde yazı geçiren Doğa Rutkay, geçtiğimiz günlerde Ayayorgi Koyu'nda bir plajda objektiflere takılmıştı. Doğa Rutkay, fit halleri ile plajın adeta yıldızı olmuştu. 13 kilo verdiği bilinen Doğa Rutkay'dan havuz başı paylaşımı geldi. Bikinisi ile boy gösteren Doğa Rutkay güzelliğiyle övgüleri topladı. İşte iki çocuk annesi Doğa Rutkay'ın bikinili pozu...

13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu! Doğa Rutkay'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı!

"Güldür Güldür" programı ile ekran başındaki seyirciyi kahkaha tufanına boğan, oyuncu Doğa Rutkay, koronavirüs nedeni ile uzun süreli eve kapanmanın ardından tatil sezonunu açtı.

13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu! Doğa Rutkay'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı!

Oyuncu Doğa Rutkay, televizyoncu Kerimcan Kamal ile 2014 yılında evlenmişti. Ünlü çift, 2018'de ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına almıştı.

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13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu! Doğa Rutkay'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı!

13 kilo verdiği bilinen Doğa Rutkay'dan havuz başı paylaşımı geldi.

13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu! Doğa Rutkay'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı!

Bikinisi ile boy gösteren Doğa Rutkay güzelliğiyle övgüleri topladı. İşte iki çocuk annesi Doğa Rutkay'ın bikinili pozu...

13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu! Doğa Rutkay'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı!

Her sene İzmir Alaçatı'da bulunan evlerinde yazı geçiren Doğa Rutkay, geçtiğimiz günlerde Ayayorgi Koyu'nda bir plajda objektiflere takılmıştı.

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