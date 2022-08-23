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Haberler Galeri 15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’dan akıl almaz hareket! Bu ne sorumsuzluk bu ne cehalet
Giriş Tarihi: 23.08.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 06:39

15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’dan akıl almaz hareket! Bu ne sorumsuzluk bu ne cehalet

Ecrin Su Çoban, çocuk yaşta söylediği şarkılar ve çektiği videolarla dikkat çekti. Ardından dizi ve filmlerde rol almaya başladı. En son Masal Şatosu: Gizemli Misafir adlı filmin başrolünde yer alan 15 yaşındaki oyuncu, büyük bir sorumsuzluğa imza attı. Ecrin Su Çoban, önceki gün ehliyetsiz bir şekilde araç kullandı. Direksiyon başında Bas Gaza Aşkım Bas Gaza şarkısını son ses açan Ecrin Su Çoban, insanların can güvenliğini tehlikeye attı. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan, bugünkü yazısında Ecrin Su Çoban'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

ÖMER KARAHAN
15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’dan akıl almaz hareket! Bu ne sorumsuzluk bu ne cehalet

Ecrin Su Çoban, 15 yaşında... Çocuk yaşlarda fenomen olarak oyunculuğa adım attı. 'Masal Şatosu' serisinin ilk filmi 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'te rol aldı.

15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’dan akıl almaz hareket! Bu ne sorumsuzluk bu ne cehalet

Şu an sinemalarda gişede olan serinin ikinci filmi 'Masal Şatosu: Gizemli Misafir'de de rol alıyor...

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15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’dan akıl almaz hareket! Bu ne sorumsuzluk bu ne cehalet

Daha yolun çok başında olan genç oyuncunun paylaşımını görünce şaşkına döndüm.

15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’dan akıl almaz hareket! Bu ne sorumsuzluk bu ne cehalet

Daha 15 yaşında olan Çoban, arabada direksiyonun başına geçmiş, 'Bas Gaza Aşkım Bas Gaza' şarkısını son ses açarak araba kullanıyor.

15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’dan akıl almaz hareket! Bu ne sorumsuzluk bu ne cehalet

Beynimden vurulmuşa döndüm.

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