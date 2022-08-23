Giriş Tarihi: 23.08.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 06:39

15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’dan akıl almaz hareket! Bu ne sorumsuzluk bu ne cehalet

Ecrin Su Çoban, çocuk yaşta söylediği şarkılar ve çektiği videolarla dikkat çekti. Ardından dizi ve filmlerde rol almaya başladı. En son Masal Şatosu: Gizemli Misafir adlı filmin başrolünde yer alan 15 yaşındaki oyuncu, büyük bir sorumsuzluğa imza attı. Ecrin Su Çoban, önceki gün ehliyetsiz bir şekilde araç kullandı. Direksiyon başında Bas Gaza Aşkım Bas Gaza şarkısını son ses açan Ecrin Su Çoban, insanların can güvenliğini tehlikeye attı. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan, bugünkü yazısında Ecrin Su Çoban'ı kaleme aldı. İşte o yazı…