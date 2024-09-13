Giriş Tarihi: 13.09.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
07:32
15 yıl evlat hasreti çektikten sonra ikizlerine kavuşmuşlardı! Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri şaşırttı! “Biri anne biri baba resmen”
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü'nün ikizleri Baran ve Volkan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. 1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti, tam 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra 2004 yılında ikizlerine kavuşmuşlardı. Şimdilerde 20 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. "Biri anne biri baba resmen" yorumları yağdı.