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Haberler Galeri 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra ikizlerine kavuşmuşlardı! Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri şaşırttı! “Biri anne biri baba resmen”
Giriş Tarihi: 13.09.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 07:32

15 yıl evlat hasreti çektikten sonra ikizlerine kavuşmuşlardı! Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri şaşırttı! “Biri anne biri baba resmen”

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü'nün ikizleri Baran ve Volkan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. 1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti, tam 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra 2004 yılında ikizlerine kavuşmuşlardı. Şimdilerde 20 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. "Biri anne biri baba resmen" yorumları yağdı.

15 yıl evlat hasreti çektikten sonra ikizlerine kavuşmuşlardı! Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri şaşırttı! Biri anne biri baba resmen

Şimdilerde 20 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şoke oluyor.

15 yıl evlat hasreti çektikten sonra ikizlerine kavuşmuşlardı! Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri şaşırttı! Biri anne biri baba resmen

İkiz erkek çocuk annesi olan Eda Özülkü, zaman zaman ikizleriyle paylaşımlar yapıyor.

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15 yıl evlat hasreti çektikten sonra ikizlerine kavuşmuşlardı! Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri şaşırttı! Biri anne biri baba resmen

Eda Özülkü katıldıgı programda "Torun bakmayacağım. 'Anneanneler torun bakar' gibi bir imaj var. Göz kulak olurum tabii ama annem de bana 'Bana güvenip çocuk yapma' demişti" sözleriyle espri yapmıştı.

15 yıl evlat hasreti çektikten sonra ikizlerine kavuşmuşlardı! Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri şaşırttı! Biri anne biri baba resmen

1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti tam 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı.

15 yıl evlat hasreti çektikten sonra ikizlerine kavuşmuşlardı! Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri şaşırttı! Biri anne biri baba resmen

Şimdilerde 20 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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