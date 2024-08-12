18 yıllık büyük aşk! Barış Falay ile Esra Ronabar’ın denizdeki romantik anları kıskandırdı

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda evliliğinden bahseden Falay, "Zorlukları var tabi. İkimiz de bir koşturmadayız. Bireyler birbirine güvenmedikten sonra iyi bir hikaye çıkmaz ortaya. Sanırım onu güzel tahsis ettik. 13 yaşında bir çocuğumuz var" şeklinde konuşmuştu.