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Haberler Galeri 18 yıllık büyük aşk! Barış Falay ile Esra Ronabar'ın denizdeki romantik anları kıskandırdı
Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:11

18 yıllık büyük aşk! Barış Falay ile Esra Ronabar'ın denizdeki romantik anları kıskandırdı

Ezel, Medzecir, Paramparça, Menajerimi Ara ve son olarak Ömer dizisinde boy gösteren Barış Falay, bundan 18 yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Esra Ronabar ile nikah masasına oturdu. Çift bu mutlu evlilikten ise 2009 yılında Mavi Rüzgar adını verdikleri oğullarıyla taçlandırmıştı. Son olarak oyuncu çift soluğu Çeşme'de aldı. Barış Falay ile Esra Ronabar'ın denizdeki romantik anları görenleri kıskandırdı.

18 yıllık büyük aşk! Barış Falay ile Esra Ronabar’ın denizdeki romantik anları kıskandırdı

İki ünlü oyuncu Esra Ronabar ile Barış Falay 2006 yılında mutluluğa evet demişlerdi.

18 yıllık büyük aşk! Barış Falay ile Esra Ronabar’ın denizdeki romantik anları kıskandırdı

İkili, 2009 yılında da oğulları Mavi Rüzgar'ın doğumuyla ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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18 yıllık büyük aşk! Barış Falay ile Esra Ronabar’ın denizdeki romantik anları kıskandırdı

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda evliliğinden bahseden Falay, "Zorlukları var tabi. İkimiz de bir koşturmadayız. Bireyler birbirine güvenmedikten sonra iyi bir hikaye çıkmaz ortaya. Sanırım onu güzel tahsis ettik. 13 yaşında bir çocuğumuz var" şeklinde konuşmuştu.

18 yıllık büyük aşk! Barış Falay ile Esra Ronabar’ın denizdeki romantik anları kıskandırdı

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Barış Falay ile Esra Ronabar Çeşme'de tatil yapıyor.

18 yıllık büyük aşk! Barış Falay ile Esra Ronabar’ın denizdeki romantik anları kıskandırdı

Yaz aylarını Çeşme'deki evlerinde geçiren Barış Falay, eşi Esra Ronabar ile birlikte önceki gün popüler bir plajda objektiflere takıldı.

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