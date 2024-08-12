Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
09:11
18 yıllık büyük aşk! Barış Falay ile Esra Ronabar'ın denizdeki romantik anları kıskandırdı
Ezel, Medzecir, Paramparça, Menajerimi Ara ve son olarak Ömer dizisinde boy gösteren Barış Falay, bundan 18 yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Esra Ronabar ile nikah masasına oturdu. Çift bu mutlu evlilikten ise 2009 yılında Mavi Rüzgar adını verdikleri oğullarıyla taçlandırmıştı. Son olarak oyuncu çift soluğu Çeşme'de aldı. Barış Falay ile Esra Ronabar'ın denizdeki romantik anları görenleri kıskandırdı.