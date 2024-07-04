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Haberler Galeri 17 yıl önce hayata veda eden Barış Akarsu’nun yıllar sonra son videosu ortaya çıktı! O görüntüler sosyal medyada viral oldu!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 15:08

17 yıl önce hayata veda eden Barış Akarsu’nun yıllar sonra son videosu ortaya çıktı! O görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Bir dönem Türk rock müziğine damgasını vurmuş isimlerden Barış Akarsu, genç yaşta hayatını kaybederek sevenlerine veda etmişti. Barış Akarsu, ömrü kısa sürse de arkasında hiçbir zaman bitmeyecek bir sevgi bıraktı. Aradan 17 yıl geçti ama hala onu büyük bir özlemle anıyoruz... Barış Akarsu ile sevgilisi Zeynep'in son tatil görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı. Barış Akarsu'nun kadrajından çekilen video sosyal medyada gündem oldu.

17 yıl önce hayata veda eden Barış Akarsu’nun yıllar sonra son videosu ortaya çıktı! O görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Türk müziğine kısa sürede büyük katkı sağlayan Barış Akarsu'nun hayatı, trajik bir kaza sonucunda 28 yaşında son buldu.

17 yıl önce hayata veda eden Barış Akarsu’nun yıllar sonra son videosu ortaya çıktı! O görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Barış Akarsu ile sevgilisi Zeynep'in son tatil görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı. O görüntüler sosyal medyada viral oldu…

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17 yıl önce hayata veda eden Barış Akarsu’nun yıllar sonra son videosu ortaya çıktı! O görüntüler sosyal medyada viral oldu!

17 yıl önce hayata veda eden Barış Akarsu'nun yıllar sonra son videosu ortaya çıktı

17 yıl önce hayata veda eden Barış Akarsu’nun yıllar sonra son videosu ortaya çıktı! O görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Babası Selahattin Akarsu'nun adını 'Barış' koymasının sebebi, oğlunun adıyla yaşamasını, dünyaya barış getirmesini istemesiydi.

17 yıl önce hayata veda eden Barış Akarsu’nun yıllar sonra son videosu ortaya çıktı! O görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Amasra klibinde Barış'ın bu hayattaki üç tutkusuna aynı anda yer verildi: yelken, müzik ve motorsikleti!

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