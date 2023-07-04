Giriş Tarihi: 04.07.2023 07:19
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
07:22
18 maddelik evlilik kurtaran sözleşme! Sosyetenin ünlü çifti boşanmanın eşiğinden döndü! Aldatırsa çulsuz kalacak!
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Elif Inci Aras, geçtiğimiz aylarda 12 yıllık eşi Baran Aras'tan boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Elif İnci Aras, eşini affetti ve boşanma dilekçesini geri çekti. Ünlü işadamı Baran Aras'ın eşini evlilik sözleşmesiyle ikna ettiği ortaya çıktı. 18 maddeden oluşan sözleşmeye göre Baran Aras, eşi Elif İnci Aras'ı aldatırsa bütün mal varlığını kaybecek. İşte sosyetenin konuştuğu evlilik kurtaran sözleşmenin detayları...