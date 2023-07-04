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Haberler Galeri 18 maddelik evlilik kurtaran sözleşme! Sosyetenin ünlü çifti boşanmanın eşiğinden döndü! Aldatırsa çulsuz kalacak!
Giriş Tarihi: 04.07.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 07:22

18 maddelik evlilik kurtaran sözleşme! Sosyetenin ünlü çifti boşanmanın eşiğinden döndü! Aldatırsa çulsuz kalacak!

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Elif Inci Aras, geçtiğimiz aylarda 12 yıllık eşi Baran Aras'tan boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Elif İnci Aras, eşini affetti ve boşanma dilekçesini geri çekti. Ünlü işadamı Baran Aras'ın eşini evlilik sözleşmesiyle ikna ettiği ortaya çıktı. 18 maddeden oluşan sözleşmeye göre Baran Aras, eşi Elif İnci Aras'ı aldatırsa bütün mal varlığını kaybecek. İşte sosyetenin konuştuğu evlilik kurtaran sözleşmenin detayları...

BÜLENT CANKURT
18 maddelik evlilik kurtaran sözleşme! Sosyetenin ünlü çifti boşanmanın eşiğinden döndü! Aldatırsa çulsuz kalacak!

Sosyetenin ünlü çifti Baran-Elif İnci Aras ile ilgili tatsız bir haber vermiştim geçen ay. Elif İnci Aras, 12 yıllık eşi Baran Aras'tan boşanmak için mahkemeye başvurmuştu.

18 maddelik evlilik kurtaran sözleşme! Sosyetenin ünlü çifti boşanmanın eşiğinden döndü! Aldatırsa çulsuz kalacak!

O zaman boşanmakta kararlı olduğunu söyleyen Elif Hanım'ın eşini affettiğini ve boşanma dilekçesini geri çektiğini öğrendim.

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18 maddelik evlilik kurtaran sözleşme! Sosyetenin ünlü çifti boşanmanın eşiğinden döndü! Aldatırsa çulsuz kalacak!

Evliliklerini kurtarmalarına sevindim. Mutlulukları parmakla gösterilirken Elif Hanım'ın boşanmak için mahkemeye başvurması aklıma 'üçüncü şahsı' getirmişti.

18 maddelik evlilik kurtaran sözleşme! Sosyetenin ünlü çifti boşanmanın eşiğinden döndü! Aldatırsa çulsuz kalacak!

Artık sebep neydi bilmiyorum ama bildiğim; Elif Hanım'ın evlilik sözleşmesi ile ikna olduğu.

18 maddelik evlilik kurtaran sözleşme! Sosyetenin ünlü çifti boşanmanın eşiğinden döndü! Aldatırsa çulsuz kalacak!

18 maddeden oluştuğunu öğrendiğim sözleşmenin en çarpıcı maddesi ise, Baran Bey'in, Elif Hanım'ı aldatmayacağını kabul ve taahhüt etmesi.

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