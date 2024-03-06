Giriş Tarihi: 06.03.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
14:05
18 yaşındaki güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un tatil pozları yaktı geçti! "Adı gibi su"
En son Kardeşlerim'in Asiye'si olarak ekranlarda boy gösteren genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, setlerde büyüyen ünlü isimlerden. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor. 18 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un tatil pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Su Burcu Yazgı Coşkun'un siyahlar içindeki pozlarına hayranlarından "Adı gibi su" "Bu güzellik güneşi bile kıskandırır" yorumları yağdı...