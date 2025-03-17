Giriş Tarihi: 17.03.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
15:33
1968 yılının en güzel kadınıydı... 75 yaşındaki Yeşilçam güzeli Sevcan Danlı'dan yıllar çok şey götürmüş!
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Sevcan Danlı'nın hikayesi, 1968 yılında güzellik kraliçesi seçilmesiyle başlıyor. Öyle ki yeteneği ve zekâsı sayesinde Danlı, kısa süre sonra Yeşilçam dünyasına adım atıyor. Ne yazık ki güzelliğiyle nam salan Sevcan Danlı, artık ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Yıllar içinde birçok yapımda rol alan Danlı, zamanla gözlerden kaybolmuş ve sağlık sorunları nedeniyle özel hayatını sakin bir şekilde yaşamaya karar vermişti. İşte görünce tanımakta zorluk çekeceğiniz Sevcan Danlı'nın son hali!