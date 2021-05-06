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Haberler Galeri 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez'in son hali inanılmaz! Estetiğin dozunu kaçıran Nez'i görenler tanımakta güçlük çekti...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 15:07

2000'li yıllara damga vuran şarkıcı 'in inanılmaz! Estetiğin dozunu kaçıran Nez'i görenler tanımakta güçlük çekti...

Bir döneme damga vuran şarkıcı , uzun süredir sessizliğini koruyordu. 2000'li yıllarda şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran Nez, bir süredir aşk yaşadığı tenis antrenörü 'dan geçtiğimiz sene yaz aylarında evlilik teklifi almıştı. Tektaşıyla poz veren , "Ve ben evet dedim. Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde..." demişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, son olarak paylaştığı fotoğrafla yine gündem oldu. Estetiğin dozunu kaçıran şarkıcı Nez'i görenler tanımakta zorluk çekti...

2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez'in son hali inanılmaz! Estetiğin dozunu kaçıran Nez'i görenler tanımakta güçlük çekti...

'Sakın Ha!' parçasıyla 2000'li yıllara damgasını vuran şarkıcı , yüzüne dolgu yaptırdı. Nez'in son halini hayranlarını şaşkına uğrattı.

2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez'in son hali inanılmaz! Estetiğin dozunu kaçıran Nez'i görenler tanımakta güçlük çekti...

Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı Yazıcı, pandemi döneminde yaşadığı değişimle gündem oldu.

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2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez'in son hali inanılmaz! Estetiğin dozunu kaçıran Nez'i görenler tanımakta güçlük çekti...

Yüzüne dolgu yaptıran , son görüntüsüyle sevenlerini şaşkına çevirdi.

2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez'in son hali inanılmaz! Estetiğin dozunu kaçıran Nez'i görenler tanımakta güçlük çekti...

Yazıcı, 1,5 yıldır tenis antrenörü ile gözlerden uzak aşk yaşıyor. , geçtiğimiz yaz ayında Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi almıştı.

2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez'in son hali inanılmaz! Estetiğin dozunu kaçıran Nez'i görenler tanımakta güçlük çekti...

Tektaşıyla poz veren şarkıcı , "Ve ben evet dedim. Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde..." demişti.

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