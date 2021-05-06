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Giriş Tarihi: 06.05.2021 15:00Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 15:07
2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez'in son hali inanılmaz! Estetiğin dozunu kaçıran Nez'i görenler tanımakta güçlük çekti...
Bir döneme damga vuran şarkıcı Nez, uzun süredir sessizliğini koruyordu. 2000'li yıllarda şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran Nez, bir süredir aşk yaşadığı tenis antrenörü Gökhan Köksal'dan geçtiğimiz sene yaz aylarında evlilik teklifi almıştı. Tektaşıyla poz veren şarkıcı Nez, "Ve ben evet dedim. Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde..." demişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, son olarak paylaştığı fotoğrafla yine gündem oldu. Estetiğin dozunu kaçıran şarkıcı Nez'i görenler tanımakta zorluk çekti...