Giriş Tarihi: 04.04.2022 11:52
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
12:11
21 yıl önce İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşen Merve İldeniz ortaya çıktı! 90’lı yılların unutulmaz isminden 'yalnızlık' itirafı!
90'lı yılların en çok konuşulan isimlerinden biriydi... Manken Merve İldeniz, 21 yıl önce her şeyi bırakıp Bodrum'a yerleşmişti. Bir dönem Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibiyle de hafızalara kazınan ünlü manken Merve İldeniz, verdiği bir röportaj ile yıllar sonra ortaya çıktı. Kameralardan uzak, kızıyla sakin bir hayat yaşayan İldeniz, "Yalnızlık kelimesini sevmem, tek başınalığın enerjisi yalnızlık kelimesinden farklı" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte Merve İldeniz'in son hali ve şaşırtan itirafları...