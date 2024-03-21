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Haberler Galeri 22 yıl Altan Gördüm’le evli kalmıştı! Aldatmak’ın yıldızı Vahide Perçin’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 08:23

22 yıl Altan Gördüm’le evli kalmıştı! Aldatmak’ın yıldızı Vahide Perçin’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı!

Atv ekranların sevilen yapımlarından "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Aldatmak dizisinde Güzide karakteri ile boy gösteren Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İşte annesiyle aynı dizide de izlediğimiz Vahide Perçin'in oyuncu kızı Alize Gördüm...

22 yıl Altan Gördüm’le evli kalmıştı! Aldatmak’ın yıldızı Vahide Perçin’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı!

Bir İstanbul Masalı, Annem, Adını Feriha Koydum, Muhteşem Yüzyıl, Bir Zamanlar Çukurova ve şimdi de Aldatmak... Usta oyuncu Vahide Perçin'in yer aldığı başarılı projelerden sadece bazıları...

22 yıl Altan Gördüm’le evli kalmıştı! Aldatmak’ın yıldızı Vahide Perçin’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı!

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

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22 yıl Altan Gördüm’le evli kalmıştı! Aldatmak’ın yıldızı Vahide Perçin’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı!

Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

22 yıl Altan Gördüm’le evli kalmıştı! Aldatmak’ın yıldızı Vahide Perçin’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı!

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

22 yıl Altan Gördüm’le evli kalmıştı! Aldatmak’ın yıldızı Vahide Perçin’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı!

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı. İşte 10 parmağında 10 marifet olan, güzelliğiyle dikkat çeken Vahide Perçin'in oyuncu kızı Alize Gördüm...

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