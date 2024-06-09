Giriş Tarihi: 09.06.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
10:05
24 metrekare evde yaşam! Tası tarağı topladılar… Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu’nun yeni adresi bakın neresi oldu!
Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu, 8 yıl önce Bodrum'da evlenmişti. Çok sık seyahat ettikleri için yerleşik hayata geçemeyen çift, Datça'da yeni bir yaşam kurdu. 24 metrekarelik eve sığmanın zor olduğunu söyleyen oyuncu, "Belimize kadar yabani otlar dolu arsaya oturma alanları yaptık. Ekip biçtik. Zeytin, badem ve kaktüs ağaçlarımız oldu. Evimiz küçük ama yaptığımız tadilatlarla burayı yaşanacak bir hale getirdik" dedi.