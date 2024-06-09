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Haberler Galeri 24 metrekare evde yaşam! Tası tarağı topladılar… Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu’nun yeni adresi bakın neresi oldu!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 10:05

24 metrekare evde yaşam! Tası tarağı topladılar… Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu’nun yeni adresi bakın neresi oldu!

Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu, 8 yıl önce Bodrum'da evlenmişti. Çok sık seyahat ettikleri için yerleşik hayata geçemeyen çift, Datça'da yeni bir yaşam kurdu. 24 metrekarelik eve sığmanın zor olduğunu söyleyen oyuncu, "Belimize kadar yabani otlar dolu arsaya oturma alanları yaptık. Ekip biçtik. Zeytin, badem ve kaktüs ağaçlarımız oldu. Evimiz küçük ama yaptığımız tadilatlarla burayı yaşanacak bir hale getirdik" dedi.

MERVE YURTYAPAN
24 metrekare evde yaşam! Tası tarağı topladılar… Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu’nun yeni adresi bakın neresi oldu!

Oyuncu Elvin Levinler ile içmimar Bülent Kocamanoğlu, 8 yıl önce Bodrum'da yaptıkları düğünle hayatlarını birleştirmişti.

24 metrekare evde yaşam! Tası tarağı topladılar… Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu’nun yeni adresi bakın neresi oldu!

Çift evlendikten sonra bir eve taşınmak yerine ellerinde bavulları otellerde yaşamaya başlamıştı.

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24 metrekare evde yaşam! Tası tarağı topladılar… Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu’nun yeni adresi bakın neresi oldu!

Çok sık seyahat eden Levinler ve Kocamanoğlu, hem yurt içinde hem de yurt dışında merak ettikleri yerlere gidip gönüllerince konaklamayı tercih etti.

24 metrekare evde yaşam! Tası tarağı topladılar… Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu’nun yeni adresi bakın neresi oldu!

Uzun yıllar yerleşik hayata geçemeyen çift, 4 yıl önce Datça'da bir arsa satın aldı. Levinler ve eşi, uzun uğraşlar sonucunda burayı yaşanacak hale getirdi.

24 metrekare evde yaşam! Tası tarağı topladılar… Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu’nun yeni adresi bakın neresi oldu!

Levinler, 24 metrekarelik bu evde nasıl bir yaşam sürdüklerini şöyle anlattı: "Buraya ilk taşınacağımız zaman etrafımızdakiler 'Siz emekli misiniz? Orada sıkılırsınız' dedi.

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