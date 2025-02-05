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Haberler Galeri Tatlı mirasta milyar dolarlık gelişme! 26 milyar TL serveti var, harç parası yok!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 06:21

Tatlı mirasta milyar dolarlık gelişme! 26 milyar TL serveti var, harç parası yok!

Türkiye'nin en zengin isimleri arasında yer alan Mehmet Salih Tatlıcı'nın vefat etmesinin ardından yaşanan miras kavgası büyüyerek devam ediyor. 4 milyar dolar değerindeki miras için merhum iş insanının ilk eşinden olan oğlu Mehmet Tatlıcı, üvey kardeşi Uğur Tatlıcı aleyhine Florida'da dava açmış ve 740 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Şimdi de Mehmet Tatlıcının sahip olduğu malvarlığını gizleyerek mahkemeden adli yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

ÖMER KARAHAN
Tatlı mirasta milyar dolarlık gelişme! 26 milyar TL serveti var, harç parası yok!

Mehmet Tatlıcı'nın İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/416 E. sayılı dosyasında dava değeri 26 milyar lira olan davada ödemesi gereken peşin harç miktarı olan 442 milyon 307 bin lira adli yardım talebinde bulundu.

Tatlı mirasta milyar dolarlık gelişme! 26 milyar TL serveti var, harç parası yok!

Mehmet Tatlıcı'nın miras mallarının tereke mahkemesi tarafından idare edilmesi, herhangi bir gelirden faydalanamadığı, taşınmazlar üzerinde tasarrufunun bulunmadığı, tenfiz davasına konu olan Florida Mahkemesi kararında belirtilen miktar üzerinden hesaplanacak harcın yüksek olması karşılayabilecek ekonomik yeterliliğinin olmaması nedeniyle adli yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

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Tatlı mirasta milyar dolarlık gelişme! 26 milyar TL serveti var, harç parası yok!

2010 yılında Uğur Tatlıcı, merhum babasının resmi vasiyetnamesine göre mirasın sulhen paylaşılması teklifinde bulundu, Mehmet Tatlıcı, o dönem sulhü kabul etmedi ve yıllardır çözülemeyen bir kargaşanın oluşmasına neden olmuştu. Şimdi gelinen nokta ise komedi filmi gibi...

Tatlı mirasta milyar dolarlık gelişme! 26 milyar TL serveti var, harç parası yok!

Milyarder bir babanın mirasçısı, daha harç parasını ödeyemeyip yardım talebinde bulunuyor. Kaldı ki böyle birisinin bundan yararlanma durumu da hukukçular tarafından çok olası bir şey değil...

Tatlı mirasta milyar dolarlık gelişme! 26 milyar TL serveti var, harç parası yok!

Bununla ilgili; işçi alacağına ilişkin bir davada 2017 yılının 11. ayından beri ve halen herhangi bir işte çalışmayan, muhtarlıktan fakirlik belgesi alınan, gayrimenkul veya aracı olmayan, kredi kartı borcu ve ev kirasını ödeyemez durumdaki davacı işçinin adli yardım talebi Bakırköy 25. İş Mahkemesi tarafından reddedildiği örneğini verdiler.

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