Tatlı mirasta milyar dolarlık gelişme! 26 milyar TL serveti var, harç parası yok!

Bununla ilgili; işçi alacağına ilişkin bir davada 2017 yılının 11. ayından beri ve halen herhangi bir işte çalışmayan, muhtarlıktan fakirlik belgesi alınan, gayrimenkul veya aracı olmayan, kredi kartı borcu ve ev kirasını ödeyemez durumdaki davacı işçinin adli yardım talebi Bakırköy 25. İş Mahkemesi tarafından reddedildiği örneğini verdiler.