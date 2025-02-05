Giriş Tarihi: 05.02.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
06:21
Tatlı mirasta milyar dolarlık gelişme! 26 milyar TL serveti var, harç parası yok!
Türkiye'nin en zengin isimleri arasında yer alan Mehmet Salih Tatlıcı'nın vefat etmesinin ardından yaşanan miras kavgası büyüyerek devam ediyor. 4 milyar dolar değerindeki miras için merhum iş insanının ilk eşinden olan oğlu Mehmet Tatlıcı, üvey kardeşi Uğur Tatlıcı aleyhine Florida'da dava açmış ve 740 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Şimdi de Mehmet Tatlıcının sahip olduğu malvarlığını gizleyerek mahkemeden adli yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı.