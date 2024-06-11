Giriş Tarihi: 11.06.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
13:05
27 yaşındaki Melisa Şenolsun’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş!
Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Nefes Nefese, Menajerimi Ara, Atiye ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda tanıdığımız 27 yaşındaki oyun Melisa Şenolsun, sosyal medyada gündem oldu. Melisa Şenolsun'un hayatı merak konusu oldu. Melisa Şenolsun'un kardeşi de ünlü oyuncu çıktı. İşte, Melisa Şenolsun'un kardeşi ve ünlü isimlerin kardeşleri…