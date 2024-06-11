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Haberler Galeri 27 yaşındaki Melisa Şenolsun’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 13:05

27 yaşındaki Melisa Şenolsun’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş!

Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Nefes Nefese, Menajerimi Ara, Atiye ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda tanıdığımız 27 yaşındaki oyun Melisa Şenolsun, sosyal medyada gündem oldu. Melisa Şenolsun'un hayatı merak konusu oldu. Melisa Şenolsun'un kardeşi de ünlü oyuncu çıktı. İşte, Melisa Şenolsun'un kardeşi ve ünlü isimlerin kardeşleri…

27 yaşındaki Melisa Şenolsun’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş!

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Birçok başarılı projede boy göstermiş olan Melisa Şenolsun'un kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

27 yaşındaki Melisa Şenolsun’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş!

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

24 Eylül 1996 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezundur.

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27 yaşındaki Melisa Şenolsun’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş!

Kariyerine 2015 yılında yayımlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile başladı.

27 yaşındaki Melisa Şenolsun’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş!

İzmir Gelişim Koleji mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

27 yaşındaki Melisa Şenolsun’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş!

Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

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