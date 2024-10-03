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Haberler Galeri 27 yılın ardından yeniden aşık olan Arzum Onan sıfır makyaj hali ile şoke etti! Ev haline yorum yağdı...
Giriş Tarihi: 03.10.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 16:18

27 yılın ardından yeniden aşık olan Arzum Onan sıfır makyaj hali ile şoke etti! Ev haline yorum yağdı...

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile tescilli güzel Arzum Onan 27 yıllık evliliklerine geçtiğimiz yıl mayıs ayında nokta koymuştu. Boşanma sonrası Mehmet Aslantuğ'un adı bir birkaç aşk dedikodusunda geçse de asıl bombayı Arzum Onan patlattı. 27 yıl sonra Orkan Özkan'a kalbinin kapılarını açan Arzum Onan şu sıralar adeta aşk sarhoşu. Son olarak Arzum Onan'dan ev paylaşımı geldi. Kedisi ile huzur bulan Arzum Onan'ın paylaşımına ise makyajsız hali damga vurdu. İşte 50 yaşındaki Arzum Onan'ın sıfır makyaj hali...

27 yılın ardından yeniden aşık olan Arzum Onan sıfır makyaj hali ile şoke etti! Ev haline yorum yağdı...

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evliliklerine geçtiğimiz yıl mayıs ayında nokta koymuştu.

27 yılın ardından yeniden aşık olan Arzum Onan sıfır makyaj hali ile şoke etti! Ev haline yorum yağdı...

Boşanma sonrası Mehmet Aslantuğ'un adı aşk haberlerinde geçse de asıl bombayı Arzum Onan patlattı. Orkan Özkan ile yeni bir ilişkiye yelken açan Arzum Onan şu sıralar adeta aşk sarhoşu.

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27 yılın ardından yeniden aşık olan Arzum Onan sıfır makyaj hali ile şoke etti! Ev haline yorum yağdı...

Son olarak Arzum Onan'dan ev paylaşımı geldi. Kedisi ile huzur bulan Arzum Onan'ın paylaşımına ise makyajsız hali damga vurdu.

27 yılın ardından yeniden aşık olan Arzum Onan sıfır makyaj hali ile şoke etti! Ev haline yorum yağdı...

İşte 50 yaşındaki Arzum Onan'ın sıfır makyaj hali...

27 yılın ardından yeniden aşık olan Arzum Onan sıfır makyaj hali ile şoke etti! Ev haline yorum yağdı...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un yakışıklı oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisi, Aslantuğ ailesinin müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu güzelliğiyle hayran bıraktı...

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