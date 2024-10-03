Giriş Tarihi: 03.10.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
16:18
27 yılın ardından yeniden aşık olan Arzum Onan sıfır makyaj hali ile şoke etti! Ev haline yorum yağdı...
Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile tescilli güzel Arzum Onan 27 yıllık evliliklerine geçtiğimiz yıl mayıs ayında nokta koymuştu. Boşanma sonrası Mehmet Aslantuğ'un adı bir birkaç aşk dedikodusunda geçse de asıl bombayı Arzum Onan patlattı. 27 yıl sonra Orkan Özkan'a kalbinin kapılarını açan Arzum Onan şu sıralar adeta aşk sarhoşu. Son olarak Arzum Onan'dan ev paylaşımı geldi. Kedisi ile huzur bulan Arzum Onan'ın paylaşımına ise makyajsız hali damga vurdu. İşte 50 yaşındaki Arzum Onan'ın sıfır makyaj hali...