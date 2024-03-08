Giriş Tarihi: 08.03.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
07:52
27 yıllık evlilikleri tek celsede bitmişti! Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ’lu kafa karıştıran paylaşım! Milano tatilindeki o detay dikkat çekti
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ birlikte yurt dışına mı çıktı? Fotoğraftaki o detay dikkat çekti… Arzum Onan'ın paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Milano'da bolca sanat, yemek ve gezmeyle geçen uzun bir dump serisi olsun' notuyla paylaşım yapan Arzum Onan'ın fotoğraflara eski eşini etiketlemesi kafaları karıştırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…