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Haberler Galeri 27 yıllık evlilikleri tek celsede bitmişti! Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ’lu kafa karıştıran paylaşım! Milano tatilindeki o detay dikkat çekti
Giriş Tarihi: 08.03.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 07:52

27 yıllık evlilikleri tek celsede bitmişti! Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ’lu kafa karıştıran paylaşım! Milano tatilindeki o detay dikkat çekti

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ birlikte yurt dışına mı çıktı? Fotoğraftaki o detay dikkat çekti… Arzum Onan'ın paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Milano'da bolca sanat, yemek ve gezmeyle geçen uzun bir dump serisi olsun' notuyla paylaşım yapan Arzum Onan'ın fotoğraflara eski eşini etiketlemesi kafaları karıştırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

27 yıllık evlilikleri tek celsede bitmişti! Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ’lu kafa karıştıran paylaşım! Milano tatilindeki o detay dikkat çekti

MİLANO POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Arzum Onan. paylaşımıyla adlarından söz ettirdi. Milano'da düzenlenen bir sanat etkinliğinde eserleriyle yer alan Onan, burada çekildiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

27 yıllık evlilikleri tek celsede bitmişti! Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ’lu kafa karıştıran paylaşım! Milano tatilindeki o detay dikkat çekti

ESKİ EŞİNİ ETİKETLEDİ

'Act Contemporary vesilesiyle gittiğimiz Milano'da bolca sanat, yemek ve gezmeyle geçen uzun bir dump serisi olsun' notuyla pozlarını paylaşan Arzum Onan'ın yayınladığı bir fotoğrafa eski eşini etiketlemesi dikkatlerden kaçmadı.

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27 yıllık evlilikleri tek celsede bitmişti! Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ’lu kafa karıştıran paylaşım! Milano tatilindeki o detay dikkat çekti

27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ birlikte tatile mi gitti?

27 yıllık evlilikleri tek celsede bitmişti! Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ’lu kafa karıştıran paylaşım! Milano tatilindeki o detay dikkat çekti

Arzum Onan'ın Milano pozlarında Mehmet Aslantuğ'u etiketlemesi gündem oldu.

27 yıllık evlilikleri tek celsede bitmişti! Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ’lu kafa karıştıran paylaşım! Milano tatilindeki o detay dikkat çekti

Arzum Onan'ın fotoğrafında daha sonra etiket kalktı.

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