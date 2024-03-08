27 yıllık evlilikleri tek celsede bitmişti! Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ’lu kafa karıştıran paylaşım! Milano tatilindeki o detay dikkat çekti

ESKİ EŞİNİ ETİKETLEDİ

'Act Contemporary vesilesiyle gittiğimiz Milano'da bolca sanat, yemek ve gezmeyle geçen uzun bir dump serisi olsun' notuyla pozlarını paylaşan Arzum Onan'ın yayınladığı bir fotoğrafa eski eşini etiketlemesi dikkatlerden kaçmadı.