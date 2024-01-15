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Haberler Galeri 27 yıllık sır Esra Erol’da çözüldü! Yıllar sonra annesine böyle kavuştu!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 20:50

27 yıllık sır Esra Erol’da çözüldü! Yıllar sonra annesine böyle kavuştu!

ATV'nin beğeniyle izlenen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da bu hafta Arzu Emine Demirbaş'ın konusu ele alındı. Programa katılan Demirbaş, hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Henüz 40 günlükken Trabzon'da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen Emine'ye Esra Erol umut oldu. Ünlü sunucu ve ekibi, kısa sürede anne ve kızı bir araya getirdi. Gözyaşları ise programda sel oldu. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o anlar!

27 yıllık sır Esra Erol’da çözüldü! Yıllar sonra annesine böyle kavuştu!

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

27 yıllık sır Esra Erol’da çözüldü! Yıllar sonra annesine böyle kavuştu!

27 yaşında ki Arzu Emine Demirbaş, hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

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27 yıllık sır Esra Erol’da çözüldü! Yıllar sonra annesine böyle kavuştu!

Henüz 40 günlükken Trabzon'da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen Emine, büyüten aile ile mutlu bir hayatı olduğunu ifade etti.

27 yıllık sır Esra Erol’da çözüldü! Yıllar sonra annesine böyle kavuştu!

ESRA EROL VE EKİBİ BULDU

Arzu Emine'nin hiç görmediği annesini Esra Erol kısa süre içerisinde buldu.

27 yıllık sır Esra Erol’da çözüldü! Yıllar sonra annesine böyle kavuştu!

27 YILLIK HASRETİ ESRA EROL DİNDİRDİ

Arzu Emine ile annesi Hatice stüdyoda bir araya geldi. 27 yıl sonra evladına kavuşan anne gözyaşlarına hakim olamadı.

27 yıllık sır Esra Erol'da çözüldü! Yıllar sonra annesine böyle kavuştu!

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