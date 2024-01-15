27 yıllık sır Esra Erol’da çözüldü! Yıllar sonra annesine böyle kavuştu!

ATV’nin beğeniyle izlenen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol’da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da bu hafta Arzu Emine Demirbaş’ın konusu ele alındı. Programa katılan Demirbaş, hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. Henüz 40 günlükken Trabzon’da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen Emine’ye Esra Erol umut oldu. Ünlü sunucu ve ekibi, kısa sürede anne ve kızı bir araya getirdi. Gözyaşları ise programda sel oldu. İşte Esra Erol’da programına damga vuran o anlar!