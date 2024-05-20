Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
10:32
29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz hayranlarını çok şaşırttı! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…
Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev, Kusursuz Kiracı gibi yapımlardan tanıdığımız Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada gündem oldu. Ekranların güzel kadınlarından Dilan Çiçek Deniz, 77. Cannes Film Festivali'nde Pinema Film'in davetlisi olarak bir dizi etkinliğe katıldı. Geceye aylardır hazırlanan Dilan Çiçek Deniz'in siyah elbisesi takipçileri tarafından hiç beğenilmedi. Ünlü oyuncu, bu stiliyle geçer not alamadı. Dilan Çiçek Deniz'in hayatı merak konusu oldu. Hakkındaki bazı gerçekler ise hayranlarını çok şaşırttı. İşte Dilan Çiçek hakkında bilinmeyen bazı gerçekler…