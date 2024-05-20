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Haberler Galeri 29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz hayranlarını çok şaşırttı! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…
Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 10:32

29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz hayranlarını çok şaşırttı! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev, Kusursuz Kiracı gibi yapımlardan tanıdığımız Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada gündem oldu. Ekranların güzel kadınlarından Dilan Çiçek Deniz, 77. Cannes Film Festivali'nde Pinema Film'in davetlisi olarak bir dizi etkinliğe katıldı. Geceye aylardır hazırlanan Dilan Çiçek Deniz'in siyah elbisesi takipçileri tarafından hiç beğenilmedi. Ünlü oyuncu, bu stiliyle geçer not alamadı. Dilan Çiçek Deniz'in hayatı merak konusu oldu. Hakkındaki bazı gerçekler ise hayranlarını çok şaşırttı. İşte Dilan Çiçek hakkında bilinmeyen bazı gerçekler…

29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz hayranlarını çok şaşırttı! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…

DUYANLAR ŞOKE OLDU

Bu sene düzenlenen 77. Cannes Film Festivali'nde Türk oyuncular dikkat çekti. Bunlardan birisi de Dilan Çiçek Deniz oldu. 29 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek'in elbisesi hiç beğenilmedi.

29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz hayranlarını çok şaşırttı! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…

Ünlü oyuncunun giydiği etek kısmının üstüyle hiçbir alakası bulunmayan elbise ve saçı eleştirildi. Dilan Çiçek Deniz'in hayatı merak konusu oldu. Hakkındaki bu gerçekler şoke etti…

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29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz hayranlarını çok şaşırttı! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…

28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu, on beş yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır.

29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz hayranlarını çok şaşırttı! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz hayranlarını çok şaşırttı! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…

İlk rolü 2015 yılında Pretty Little Liars dizisinden uyarlama olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki "Ebru" karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadı.

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