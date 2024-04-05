Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
15:27
29 yıl önce aramızdan ayrılan efsane sanatçı Sadri Alışık doğum gününde özlemle anılıyor! Oğul Kerem Alışık: Babalar dua gibidir...
Vefatının üzerinden 29 yıl geçen efsanevi sanatçı Sadri Alışık, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğum gününde mezarı başında anıldı. 1995 yılında hayata gözlerini yuman Türk sinemasının usta ismi Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık ve kendi adını taşıyan torunu Sadri Alışık'ın katılımıyla hoca eşliğinde Kuran-ı Kerim okutuldu. Anma sonrası duygularını dile getiren Kerem Alışık "Babamın hasreti uçurum gibi büyüyor içimde" sözleriyle özlemini haykırdı. İşte Kerem Alışık'ın duygu yüklü konuşması...