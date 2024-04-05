29 yıl önce aramızdan ayrılan efsane sanatçı Sadri Alışık doğum gününde özlemle anılıyor! Oğul Kerem Alışık: Babalar dua gibidir...

"ÖZLEMİNİ ANLATACAK KELİME YOK"

Annemi Kadir Gecesi kaybettik. Bugün 5 Nisan babamın doğum günü, Kadir Gecesi'ne denk düştü. Ramazanda ve böyle mübarek bir günde anıyoruz. Sadri Alışık gözleri Türkçe konuşan, kişisel derinliği olan bir insandı. O filmlerindeki kadar serseri ruhlu, resimlerindeki kadar naif, şiirlerindeki kadar filozof. İnsanın aklına uğramadan kalbine inen bir adam. Hem komediyi hem hüznü çok iyi yaşayan bir yakışıklı. Tabii ki çok özledim, hasretini çekiyoruz.