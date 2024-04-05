Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 29 yıl önce aramızdan ayrılan efsane sanatçı Sadri Alışık doğum gününde özlemle anılıyor! Oğul Kerem Alışık: Babalar dua gibidir...
Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 15:27

29 yıl önce aramızdan ayrılan efsane sanatçı Sadri Alışık doğum gününde özlemle anılıyor! Oğul Kerem Alışık: Babalar dua gibidir...

Vefatının üzerinden 29 yıl geçen efsanevi sanatçı Sadri Alışık, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğum gününde mezarı başında anıldı. 1995 yılında hayata gözlerini yuman Türk sinemasının usta ismi Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık ve kendi adını taşıyan torunu Sadri Alışık'ın katılımıyla hoca eşliğinde Kuran-ı Kerim okutuldu. Anma sonrası duygularını dile getiren Kerem Alışık "Babamın hasreti uçurum gibi büyüyor içimde" sözleriyle özlemini haykırdı. İşte Kerem Alışık'ın duygu yüklü konuşması...

29 yıl önce aramızdan ayrılan efsane sanatçı Sadri Alışık doğum gününde özlemle anılıyor! Oğul Kerem Alışık: Babalar dua gibidir...

29 yıl önce hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın efsanesi Sadri Alışık yaşasaydı bugün 99 yaşına basacaktı. Sadri Alışık'ın kendisi gibi oyuncu olan Kerem Alışık her yıl olduğu gibi bu yıl da babasının doğum gününü mezarı başında dualarla kutladı.

29 yıl önce aramızdan ayrılan efsane sanatçı Sadri Alışık doğum gününde özlemle anılıyor! Oğul Kerem Alışık: Babalar dua gibidir...

'Turist Ömer' karakteriyle hafızalara kazınan Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde yaşamını yitirmişti. Usta sanatçı; karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
29 yıl önce aramızdan ayrılan efsane sanatçı Sadri Alışık doğum gününde özlemle anılıyor! Oğul Kerem Alışık: Babalar dua gibidir...

Sadri Alışık'ın doğumunun 99'uncu yılı dolayısıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına sanatçının oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık ve 50'ye yakın seveni katıldı.

29 yıl önce aramızdan ayrılan efsane sanatçı Sadri Alışık doğum gününde özlemle anılıyor! Oğul Kerem Alışık: Babalar dua gibidir...

Mezar başında okunan duaların ardından anma törenine katılanlara tatlı ikram edildi. Anma sonrası duygularını dile getiren Kerem Alışık "Babamın hasreti uçurum gibi büyüyor içimde" sözleriyle özlemini haykırdı. İşte Kerem Alışık'ın duygu yüklü konuşması...

29 yıl önce aramızdan ayrılan efsane sanatçı Sadri Alışık doğum gününde özlemle anılıyor! Oğul Kerem Alışık: Babalar dua gibidir...

"ÖZLEMİNİ ANLATACAK KELİME YOK"

Annemi Kadir Gecesi kaybettik. Bugün 5 Nisan babamın doğum günü, Kadir Gecesi'ne denk düştü. Ramazanda ve böyle mübarek bir günde anıyoruz. Sadri Alışık gözleri Türkçe konuşan, kişisel derinliği olan bir insandı. O filmlerindeki kadar serseri ruhlu, resimlerindeki kadar naif, şiirlerindeki kadar filozof. İnsanın aklına uğramadan kalbine inen bir adam. Hem komediyi hem hüznü çok iyi yaşayan bir yakışıklı. Tabii ki çok özledim, hasretini çekiyoruz.

SON DAKİKA