31 yıl önce aramızdan ayrıldı! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor...

Melek Kentmen, dedesi Hulusi Kentmen'i yazdığı kitapta anlatmıştı. Melek Kentmen, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Dedeniz hakkında kitap yazmaya nasıl karar verdiniz?

- Yazmayı hep severdim ama karaladıklarımı birilerine okutmaya utanıyordum. Eğitim almaya karar verdim ve üç yıl Erbulak Evi'ne gittim. Sonra da, 'İlk kitabım dedemi anlatmalı' dedim. "Sanatçılar ölmez" sözünden yola çıkarak dede-torun karşı karşıya oturduk. Kitapta ben soruyorum, dedem yanıtlıyor. Eski fotoğrafları yorumluyor. Ve Yeşilçam'dan arkadaşları onunla olan anılarını anlatıyor.