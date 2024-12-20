Giriş Tarihi: 20.12.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
13:00
31 yıl önce aramızdan ayrıldı! Yeşilçam'ın babacan patronu Hulusi Kentmen ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor...
Yeşilçam tarihine adını altın harflerle kazıdı usta oyuncu Hulusi Kentmen...Pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan yapısıyla yediden yetmişe herkesin gönlünü kazanmıştı. Türk Sineması'nda sayısız filmlerde oynadı. "Delisin", "Ah Nerede", "Sev Kardeşim" "Baba Bizi Eversene", "Oh Olsun" bunlardan sadece birkaçı..Bazen babacan, bazen sert bazen de yufka yürekliydi. Ve hiç unutulmadı. 31 yıl önce aramızdan ayrılan efsane oyuncu ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor...