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Haberler Galeri 31 yıl önce aramızdan ayrıldı! Yeşilçam'ın babacan patronu Hulusi Kentmen ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor...
Giriş Tarihi: 20.12.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:00

31 yıl önce aramızdan ayrıldı! Yeşilçam'ın babacan patronu Hulusi Kentmen ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor...

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle kazıdı usta oyuncu Hulusi Kentmen...Pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan yapısıyla yediden yetmişe herkesin gönlünü kazanmıştı. Türk Sineması'nda sayısız filmlerde oynadı. "Delisin", "Ah Nerede", "Sev Kardeşim" "Baba Bizi Eversene", "Oh Olsun" bunlardan sadece birkaçı..Bazen babacan, bazen sert bazen de yufka yürekliydi. Ve hiç unutulmadı. 31 yıl önce aramızdan ayrılan efsane oyuncu ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor...

31 yıl önce aramızdan ayrıldı! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor...

Yeşilçam'ın babacan patronu Hulusi Kentmen İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halkevleri'nde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de ilk filmiyle sinema oyunculuğuna başladı.

31 yıl önce aramızdan ayrıldı! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor...

Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde (Afyon'un Emirdağ İlçesinin Çatallı Köy'ünde) Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi. Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı. Bazı televizyon reklamlarında rol aldı.

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31 yıl önce aramızdan ayrıldı! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor...

Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hakim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan, tatlı- sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti.Birçok filminde, Kentmen'i, Kemal Ergüvenç seslendirdi. Bazı filmlerinde ise sanatçıyı Rıza Tüzün seslendirmiştir. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

31 yıl önce aramızdan ayrıldı! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor...

1938'de Refika Kentmen'le evlendi. Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı; keman çalıp parodiler yaptı.Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Karacaahmet Mezarlığı'nda yatmaktadır. Ölümünün 21. yıldönümünde Istanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikle anıldı. Sanatçının aslına oldukça benzer balmumu heykeli yapıldı. Sanatçının 1956 model aracı da bu etkinlikte sergilendi.

31 yıl önce aramızdan ayrıldı! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor...

Melek Kentmen, dedesi Hulusi Kentmen'i yazdığı kitapta anlatmıştı. Melek Kentmen, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Dedeniz hakkında kitap yazmaya nasıl karar verdiniz?
- Yazmayı hep severdim ama karaladıklarımı birilerine okutmaya utanıyordum. Eğitim almaya karar verdim ve üç yıl Erbulak Evi'ne gittim. Sonra da, 'İlk kitabım dedemi anlatmalı' dedim. "Sanatçılar ölmez" sözünden yola çıkarak dede-torun karşı karşıya oturduk. Kitapta ben soruyorum, dedem yanıtlıyor. Eski fotoğrafları yorumluyor. Ve Yeşilçam'dan arkadaşları onunla olan anılarını anlatıyor.

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