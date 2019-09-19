36 yaşında evlenmişti; işte Canan Karatay’ın medyadan uzak duran eşi!

Televizyon dizilerinde, sinemada, ınstagramda sosyal medyada gördüğümüz ünlü isimlerin evli olduğu kişileri daha yakından tanımaya ne dersiniz? Çukur dizisinde büyük hayran kitlesine ulaşan Ercan Kesal'ın eşi şimdilerde Çocuk dizisinde rol alıyor. Ezel dizisinde Kerpeten Ali karakterine hayat veren Barış Falay'ın eşi de kendisi gibi oyuncu. İşte ünlü isimlerin eşleri...