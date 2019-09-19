36 yaşında evlenmişti; işte Canan Karatay’ın medyadan uzak duran eşi!
36 yaşında evlenmişti; işte Canan Karatay’ın medyadan uzak duran eşi!
Ülkemizde sağlıklı yaşamdan söz edildiğinde akla gelen ilk isim olan Canan Karatay'ın 36 yaşında yaşamını birleştirildiği eşini daha önce hiç gördünüz mü? Peki ATV'nin fenomen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın yıllar önce evlenip boşandığı ünlü ismi hatırladınız mı? Her zaman gözümüzün önünde olan medyatik isimlerin bilinmeyen evliliklerine hep birlikte göz atalım...
Giriş Tarihi: 19.09.2019
09:15
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
09:29