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  • 36 yaşında evlenmişti; işte Canan Karatay’ın medyadan uzak duran eşi!

36 yaşında evlenmişti; işte ’ın medyadan uzak duran eşi!

Ülkemizde sağlıklı yaşamdan söz edildiğinde akla gelen ilk isim olan 'ın 36 yaşında yaşamını birleştirildiği eşini daha önce hiç gördünüz mü? Peki ATV'nin fenomen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si 'ın yıllar önce evlenip boşandığı ünlü ismi hatırladınız mı? Her zaman gözümüzün önünde olan medyatik isimlerin bilinmeyen evliliklerine hep birlikte göz atalım...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 09:29
36 yaşında evlenmişti; işte Canan Karatay’ın medyadan uzak duran eşi!

Televizyon dizilerinde, sinemada, ınstagramda sosyal medyada gördüğümüz ünlü isimlerin evli olduğu kişileri daha yakından tanımaya ne dersiniz? Çukur dizisinde büyük hayran kitlesine ulaşan Ercan Kesal'ın eşi şimdilerde Çocuk dizisinde rol alıyor. Ezel dizisinde Kerpeten Ali karakterine hayat veren 'ın eşi de kendisi gibi oyuncu. İşte ünlü isimlerin eşleri...

36 yaşında evlenmişti; işte Canan Karatay’ın medyadan uzak duran eşi!

MEHMET ALİ NUROĞLU VE EŞİ ÇİÇEK NUROĞLU

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36 yaşında evlenmişti; işte Canan Karatay’ın medyadan uzak duran eşi!

MEHMET ALİ NUROĞLU VE EŞİ ÇİÇEK NUROĞLU

36 yaşında evlenmişti; işte Canan Karatay’ın medyadan uzak duran eşi!

Pelin Sönmez ve eşi Can Candar

36 yaşında evlenmişti; işte Canan Karatay’ın medyadan uzak duran eşi!

Pelin Sönmez ve eşi Can Candar

36 yaşında evlenmişti; işte Canan Karatay’ın medyadan uzak duran eşi!

ERCAN - NAZAN KESAL

36 yaşında evlenmişti; işte Canan Karatay’ın medyadan uzak duran eşi!

ERCAN - NAZAN KESAL

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